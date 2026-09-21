Il Tottenham è ultimo con appena due punti conquistati in 5 giornate. Due soli i gol fatti, peraltro nell'ultima partita - persa - contro l'Aston Villa. Poi, il nulla. Ora ci sono tre settimane di sosta per rimettere in ordine le idee. E forse anche per concedersi un po' di riposo. Questo è il programma di De Zerbi. Il tecnico degli spurs, infatti, come riporta Telefootball, ha deciso di non sottoporre ad ulteriore stress i propri giocatori: il Tottenham godrà di ben sette giorni senza allenamento. Una decisione concordata già in anticipo, prima di conoscere la realtà di questo inizio di stagione. De Zerbi dovrà iniziare a fare qualcosa: la sua panchina è a rischio.

De Zerbi, un inizio da incubo: ora la panchina scotta

Scotta. Eccome. La panchina dinon è sicura: le 0 vittorie inhanno fatto storcere il naso alla dirigenza. Che ora si sta interrogando sulla sua posizione. Al momento, non sembrano esserci scossoni: l'equilibrio e la costanza potranno dare i suoi frutti. In Inghilterra, le panchine non saltano subito: ai tecnici viene data la possibilità di partire col piede sbagliato. Ma i risultati devono arrivare. I tifosi sono impazienti.ha potuto godere di ben 500 milioni dal mercato, soldi spesi per giocatori comeo Marmoush. Al momento, però, non sembrano bastare. I gol dai nuovi arrivati mancano all'appello.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, osserva il campo al termine della partita del terzo turno di Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham Hotspur, disputata ad Anfield il 15 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il Tottenham sta vivendo una lunga crisi, che dura dallo scorso campionato. L'ex Sassuolo era riuscita a salvare la barca. Ora, però, non sembra aver trovato la giusta pozione per una nuova magia. Le tre settimane di sosta potranno aiutare, in questo senso. I nazionali sono già partiti. Quelli rimasti, potranno godersi questa settimana lontano dallo stress di Londra. Che sia di buon auspicio? Lo dirà solo in campo. De Zerbi è sulla graticola. Il Tottenham ha bisogno di una vittoria.