Il Paraguay trattiene il fiato a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. Julio Enciso, tra i giocatori più talentuosi e rappresentativi della nazionale guidata da Gustavo Alfaro, ha lasciato il campo in barella durante l'amichevole contro il Nicaragua, facendo scattare immediatamente l'allarme nello staff tecnico e tra i tifosi. L'attaccante dello Strasburgo è apparso visibilmente dolorante e non è riuscito a trattenere le lacrime al momento dell'uscita dal terreno di gioco. Le prime valutazioni mediche hanno evidenziato un quadro non semplice, tanto da mettere seriamente in dubbio la sua partecipazione alla rassegna iridata. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti più approfonditi che permetteranno di definire l'entità degli infortuni e i tempi necessari per il recupero.

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Paraguay, infortunio Enciso: le parole del tecnico

sulle condizioni del fantasista paraguaiano è stato il commissario tecnicoal termine della sfida. L'allenatore ha spiegato che Enciso ha riportato due problemi fisici distinti nello stesso episodio di gioco: unoal bicipite femorale provocato dall'impatto e un secondo infortunio che ha coinvoltoe la zona del quadricipite. Una combinazione che aumenta le preoccupazioni dello staff medico della nazionale, soprattutto considerando la vicinanza del debutto mondiale. Enciso rappresenta infatti uno degli elementi chiave del Paraguay grazie alla sua capacità di creare superiorità numerica, inventare giocate decisive e incidere negli ultimi metri. La sua eventuale assenza priverebbe Alfaro di una delle principali risorse offensive della squadra.

STRASBURGO, FRANCIA – 27 novembre 2025: Julio Enciso dello Strasburgo interviene in tackle su Marc Guehi del Crystal Palace durante la partita della 4ª giornata della fase a campionato della UEFA Conference League 2025/26 tra Racing Club de Strasbourg Alsace e Crystal Palace FC, disputata allo Stade de la Meinau il 27 novembre 2025 a Strasburgo, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

L'immagine del classe 2004 che lascia il campo in lacrime ha immediatamente alimentato il timore di uno stop importante, anche se al momento non sono state fornite indicazioni ufficiali sui tempi di recupero. La federazione paraguaiana attende l'esito degli esami strumentali che saranno determinanti per comprendere se il giocatore potrà essere recuperato almeno nel corso del torneo. Le prossime ore saranno quindi decisive per il futuro di Enciso e per le ambizioni del Paraguay, che rischia di perdere una delle sue stelle proprio alla vigilia dell'appuntamento più importante della stagione.

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