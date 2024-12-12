Paris Saint Germain-Lione, dove vedere in tv e in streaming il big match di Ligue 1 valido per la quindicesima giornata tra club rivali.
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Paris Saint Germain-Lione è una di quelle partite che lascia i tifosi di tutta la Francia attaccati al divano. Il posticipo delle 20:45 di Ligue 1 sarà la partita di cartello della quindicesima giornata. Una rivalità storica, accesa, quella tra due dei club più titolati della nazione. Da una parte i Les Parisien, campioni in carica di campionato e coppa nazionale, dall'altra i Les Gones a secco di trofei da più di dieci anni e finalisti in Coppa di Francia nella scorsa stagione. Fischio di inizio domenica 15 dicembre al Parco dei Principi di Sain-Denis.
Parigini in ripresa in Champions League e imbattuti in campionatoIl Paris Saint-Germain è in una fase positiva della stagione. Nulla da dire sull'andamento in Ligue 1 dei ragazzi allenati da Luis Enrique: dieci vittorie, quattro pareggi e cinque punti di vantaggio su Marsiglia e Monaco. Il tutto nonostante le due X consecutive contro Nantes e Auxerre che non hanno, per il momento, pregiudicato il cammino in campionato dei parigini. Ritorno al successo in Champions League, in casa del Salisburgo per 0-3. PSG ancora fuori dalle ventiquattro ma a un solo punto dalla qualificazione ai playoff. Servirà però battere un Manchester City in piena crisi nel prossimo match.
Orgoglio Lione: una solo sconfitta nelle ultime dieci partiteSe per il PSG è stato complicato uscire dal momento negativo, per il Lione è come scalare il monte Everest. Le vicende di squadra, con la momentanea sospensione del club dal campionato non ancora in atto, hanno messo i ragazzi di Pierre Sage nelle condizioni di doversi sforzare ulteriormente per superare le difficoltà arrivate. I risultati però sono dati oggettivi: un solo risultato negativo, in Europa League contro il Besiktas, nelle ultime dieci sfide giocate. Stesso filotto se consideriamo solo il cammino in Ligue 1 per un club che sta andando oltre le più rosee aspettative. Vincere significherebbe dare un'ulteriore dimostrazione di forza mentale del gruppo.
Dove vedere Paris Saint Germain-Lione in tv e in streaming?La sfida tra PSG e Lione in programma domenica 15 dicembre alle 20:45 presso il Parco dei Principi non verrà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente italiana. I diritti del campionato francese non sono stati infatti acquisiti da nessun gruppo editoriale televisivo. Stesso discorso vale per la visione del match in streaming.
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