Nizza-Lione, niente rigore su Tagliafico: a fine gara intervista all'arbitro che spiega tutto...

Paris Saint Germain-Lione è una di quelle partite che lascia i tifosi di tutta la Francia attaccati al divano. Il posticipo delle 20:45 di Ligue 1 sarà la partita di cartello della quindicesima giornata. Una rivalità storica, accesa, quella tra due dei club più titolati della nazione. Da una parte i Les Parisien, campioni in carica di campionato e coppa nazionale, dall'altra i Les Gones a secco di trofei da più di dieci anni e finalisti in Coppa di Francia nella scorsa stagione. Fischio di inizio domenica 15 dicembre al Parco dei Principi di Sain-Denis.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 19: Tifosi del Paris Saint-Germain nella partita di Champions League contro il Borussia Dortmund al Parco dei Principi di Parigi. (Foto by Johannes Simon/Getty Images)

Parigini in ripresa in Champions League e imbattuti in campionato

Orgoglio Lione: una solo sconfitta nelle ultime dieci partite

Dove vedere Paris Saint Germain-Lione in tv e in streaming?