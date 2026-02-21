L'ex giocatore del River Plate smentisce le accuse contro l'attaccante del Benfica e chiede di abbassare i toni

Filippo Montoli 21 febbraio - 15:30

L'agente di Giancluca Prestianni, Gaston Fernandez, ha difeso l'argentino dalle accuse di razzismo. In un'intervista esclusiva a Win-Win ha sottolineato che tutto quello che è stato detto sul giocatore del Benfica e su un'eventuale indagine dell'Uefa è falso. L'episodio avvenuto martedì scorso nella gara tra Benfica e Real Madrid continua a fare discutere. Fernandez ha provato, con queste parole, ad allontanare la pressione da Prestianni.

Gaston Fernandez: "Troppe falsità sul conto di Prestianni" — Le polemiche per il caso di razzismo tra Prestianni e Vinicius difficilmente cesseranno prima della gara di ritorno di mercoledì prossimo. Sempre più persone, e non solo, legate al mondo del calcio stanno intervenendo sulla questione. Una delle ultime notizie è quella che il Real Madrid avrebbe consegnato alla Uefa le prove degli insulti per poter aprire un'indagine e arrivare a una sanzione. Tutto questo è però respinto da Fernandez, l'agente di Prestianni.

Parlando a Win-Win, l'argentino ha voluto chiarire che: "Tutto quello che è stato pubblicato in questi giorni nelle indagini Uefa su quello che avrebbe detto Gianluca è falso". Inoltre, ha negato che ci fosse una qualsiasi comunicazione ufficiale su possibili sanzioni: "Nessuno ci ha contattato in forma ufficiale per informarci di possibili sanzioni relative alla faccenda. Non abbiamo ricevuto alcuna notifica formale dalle agenzie competenti".

L'agente di Prestianni ha cercato infine di spegnere le polemiche: "Abbiamo già chiarito che quello che è successo non è stato raccontato nel modo giusto. Vogliamo che si torni a parlare di calcio e basta. Quello che ci importa è fornire al giocatore tranquillità e serenità. Quando tutto questo sarà finito, però, valuteremo come agire e quale soluzione sia meglio prendere".