Tra le partite che hanno avuto luogo nel corso della giornata odierna figura anche quella che ha messo di fronte lo Strasburgo ed il Psg. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione del settimo turno della Ligue 1 2026/2027. Presso lo Stade de la Meinau, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato col gol di Giovanni Reyna al minuto 17. Il Paris Saint-Germain allenato da Luis Enrique, però, non ha mollato. Infatti, i Campioni di Francia hanno portato a casa i tre punti grazie alle tre reti segnate da Ilya Zabarnyi, Ousmane Dembélé e Désiré Doué.

Grazie a questo successo in trasferta, adesso la squadra della capitale occupa la seconda posizione con 14 punti, gli stessi che ha il Monaco che scenderà in campo domani pomeriggio contro il Lorient. Tuttavia, durante l'incontro un evento particolare è saltato all'occhio ed è avvenuto sugli spalti: dei tifosi del Psg che indossavano dei gilet gialli.

Gilet gialli presenti allo stadio durante la partita tra Strasburgo e Psg

Nelle ultime ore, il sito francese RMC Sport ha riportato un episodio che ha avuto luogo in occasione della partita che il Paris Saint-Germain ha vinto. Infatti, diversi tifosi del club della capitale hanno deciso di presentarsi allo Stade de la Meinau indossando dei gilet gialli. Questo tipo d'abbigliamento rappresenta ildinato nelche ha caratterizzato ildella presidenza di. Con quest'episodio avuto luogo presso l'impianto sportivo dell'Alsazia ha sancito ildel dei gilet gialli.

Strasburgo, Francia - 7 maggio 2026: Vista generale dello Stade de la Meinau durante la partita di UEFA Europa Conference League tra Strasburgo e Rayo Vallecano allo Stade de la Meinau. (Foto di Simon Hofmann/Getty Images)

In questo caso, però, si trattava di un'iniziativa di tipo solidale nei confronti del movimento di protesta francese nato otto anni fa. Per di più, questa scelta da parte di alcuni tifosi del Paris Saint-Germain d'indossare i famosi gilet gialli non è casuale a livello di tempistiche. Infatti, proprio in questo giorno è stata indetta, su appello anche di ex persone che facevano parte dei movimento di protesta, la giornata di mobilitazione contro l'alto costo della vita.