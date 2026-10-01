In questa sosta per le Nazionali, diverse squadre decidono giocare delle amichevoli ed una di queste ha messo di fronte il Konyaspor e la Palestina. Con quest'incontro, però, il club che milita nella massima competizione turca ha voluto lanciare un messaggio molto importante all'insegna del sostengo, della solidarietà ma soprattutto della pace nei confronti del popolo palestinese. Da quasi tre anni, quest'ultimo sta vivendo un momento drammatico della sua storia recente. Sul punteggio di 2-2, al minuto 89:59 avuto luogo l'interruzione dell'amichevole tra le due squadre. Inoltre, sul tabellone dello stadio è apparso un messaggio forte.

L'importante messaggio dell'amichevole tra Konyaspor e Palestina

Ieri, presso lo Stadio Metropolitano Medas, la squadra turca ha ospitato la Nazionale Palestinese. Il Konyaspor ha organizzato la gara col messaggio "Casa nostra, casa vostra". Su tutti i posti a sedere c'erano le bandiere della Turchia e della Palestina. Sugli spalti, invece, i tifosi hanno esposto striscioni e coreografie a sostengo del popolo del Paese del Medio Oriente. A centrocampo era presente la figura di una, simbolo della pace. Inoltre, ha avuto luogo il volo dicolombe in modo tale da rappresentare la libertà. Sul proprio sito ufficiale, il Konyaspor ha diramato uncol quale ha raccontato la partita:

La Nazionale Palestinese allo Stadio Metropolitano Medas per l'amichevole contro il Konyaspor. (Foto presa dal sito ufficiale della squadra konyaspor.org.tr)

"I giocatori di entrambe le squadre sono scesi in campo per il riscaldamento pre-partita indossando magliette con la scritta "La Palestina è una questione umanitaria, siamo con il popolo palestinese". Durante il riscaldamento, i giocatori di entrambe le squadre si sono tenuti per mano e hanno salutato i tifosi sugli spalti. Alla cerimonia pre-partita, i giocatori erano accompagnati da bambini di Gaza, ospitati a Konya. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali turco e palestinese, i giocatori delle due squadre si sono scambiati le sciarpe.

Uno dei momenti più significativi della serata ha avuto luogo al minuto 10:14. Per richiamare l'attenzione sui 1.014 atleti che hanno perso la vita in Palestina, le luci dello stadio sono state spente. Per 90 secondi, lo stadio è piombato nell'oscurità. Migliaia di nostri tifosi hanno acceso le torce dei loro cellulari. Subito dopo, il tabellone ha mostrato le immagini con i nomi dei bambini morti negli attacchi israeliani. Durante questo lasso di tempo, i nostri tifosi hanno lanciato dei peluche sul campo, destinati ai bambini palestinesi".

"Nella partita sul campo,hanno segnato per il Konyaspor. Quelli della nazionale palestinese, invece, li ha realizzati da. Con il punteggio fermo sul, il messaggio più significativo della serata è stato trasmesso negli ultimi istanti di gioco. La partita è stata interrotta al minuto 89:59 ed è apparso il messaggio:. L'interruzione in quell'istante richiamava l'attenzione sulle vite, i sogni e l'infanzia spezzati in Palestina.

Terminata la partita, il Ministro della Gioventù e dello Sport, Osman Aşkın Bak, e i membri del protocollo che lo accompagnavano sono scesi in campo per una foto commemorativa con i giocatori per celebrare l'evento. Al termine della serata, i nostri calciatori hanno salutato i giocatori della nazionale palestinese offrendo loro dei fiori".