L'ex attaccate del Milan Alexandre Pato è sempre più vicino a diventare uno dei nuovi azionisti di maggioranza del Northampton Town, club della League Two inglese. L'accordo è ormai raggiunto e manca solo l'annuncio ufficiale, come riferisce il sito TalkSport.

Pato diventa proprietario di una squadra di calcio inglese

Alexandre Pato’s takeover of Northampton agreed as statement issued https://t.co/Mbv9DuKY23 — talkSPORT (@talkSPORT) September 18, 2026

Non è il primo e non sarà certo l'ultimo. Sono sempre più numerosi, infatti, i calciatori o gli ex calciatori che diventano proprietari di un club di calcio. Adesso è il turno dell'ex talento brasilianoche i tifosi del Milan ricordano molto bene. Pato, assieme al, ha raggiunto un accordo con una società inglese di League Two. Si tratta del, storica squadra fondata nel 1897, ed attualmente in diciassettesima posizione nel campionato. L'ex centravanti, quindi, sarà fra gli acquisitori del club. L'accordo ha anche ricevuto le necessarie approvazioni da parte dellae dell'Independent Football Regulator (). La chiusura finale e i relativi annunci ufficiali sono attesi per la prossima settimana.Riguardo a questo grande cambiamento, il presidente del club, Kelvin Thomas, ha affermato: "Siamo lieti di aver finalizzato gli accordi. Abbiamo visto l'entusiasmo e la gioia di tutti i tifosi quando quando Pato e altri membri del gruppo erano presenti alla partita contro il Newport". Il brasiliano, infatti, si è recato allo stadio per guardare una partita ed ha assistito alla vittoria dei Cobblers contro ilcon una rete decisiva nel finale.

Come ha riferito TalkSport, inizialmente Sports Alpha Capital non intendeva comprare il Northampton ma un altro club. L'obiettivo iniziale, infatti, era il Colchester United. L'ex giocatore di Chelsea e Milan si era recato anche allo stadio di questa squadra e le trattative erano in fase avanzata. Alla fine, però, Alpha Capital non è riuscita a concludere in maniera positiva e si è deciso di cercare una altra società da poter rilevare.