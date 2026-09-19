Il Northampton Town, fondato nel 1897, milita nella League Two
Saudade Pato; come segnava tanti anni fa il gioiello dell'Internacional...
L'ex attaccate del Milan Alexandre Pato è sempre più vicino a diventare uno dei nuovi azionisti di maggioranza del Northampton Town, club della League Two inglese. L'accordo è ormai raggiunto e manca solo l'annuncio ufficiale, come riferisce il sito TalkSport.
Pato diventa proprietario di una squadra di calcio ingleseNon è il primo e non sarà certo l'ultimo. Sono sempre più numerosi, infatti, i calciatori o gli ex calciatori che diventano proprietari di un club di calcio. Adesso è il turno dell'ex talento brasiliano Pato che i tifosi del Milan ricordano molto bene. Pato, assieme al gruppo di investimento anglo-brasiliano Sports Alpha Capital, ha raggiunto un accordo con una società inglese di League Two. Si tratta del Northampton Town, storica squadra fondata nel 1897, ed attualmente in diciassettesima posizione nel campionato. L'ex centravanti, quindi, sarà fra gli acquisitori del club. L'accordo ha anche ricevuto le necessarie approvazioni da parte della EFL e dell'Independent Football Regulator (IFR). La chiusura finale e i relativi annunci ufficiali sono attesi per la prossima settimana.
Come ha riferito TalkSport, inizialmente Sports Alpha Capital non intendeva comprare il Northampton ma un altro club. L'obiettivo iniziale, infatti, era il Colchester United. L'ex giocatore di Chelsea e Milan si era recato anche allo stadio di questa squadra e le trattative erano in fase avanzata. Alla fine, però, Alpha Capital non è riuscita a concludere in maniera positiva e si è deciso di cercare una altra società da poter rilevare.
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