Il momento del Manchester United riporta sotto i riflettori anche la posizione di Senne Lammens. Il portiere belga, arrivato dal Royal Antwerp nel 2025, si è imposto come titolare e nella scorsa stagione è stato protagonista di un ottimo rendimento, ma le sue prestazioni nelle prime partite della nuova annata hanno riaperto il dibattito. Dopo il difficile avvio in Premier League e la sconfitta nel derby contro il Manchester City, Paul Scholes ha espresso perplessità sulla possibilità che Lammens possa rappresentare una certezza assoluta per una squadra con ambizioni di vertice.

Scholes: «La giuria è ancora fuori»

L'ex centrocampista del Manchester United ha spiegato a The Sun che una squadra capace dideve necessariamente avere un estremo difensore di livello superiore: «Quale squadra avete visto vincere la Premier League senza un portiere di classe?». Su Lammens, Scholes ha mantenuto una posizione prudente: «Potrebbe esserlo, non lo so. Penso che la giuria sia ancora fuori».

MANCHESTER, INGHILTERRA – 17 maggio: Senne Lammens del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester United e Nottingham Forest all’Old Trafford, il 17 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Nel suo ragionamento ha citato alcuni dei grandi portieri che hanno accompagnato le squadre campioni, da Alisson con il Liverpool a David Raya con l'Arsenal, fino a Peter Schmeichel ed Edwin van der Sar nella storia del Manchester United. Il concetto è chiaro: secondo Scholes, la costruzione di una squadra vincente deve partire anche dalla certezza tra i pali.

Il Manchester United deve aspettare o intervenire?

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Il dubbio arriva in un momento delicato per il Manchester United, che ha raccolto appena quattro punti nelle prime quattro giornate di Premier League. La sconfitta contro il Manchester City ha aumentato la pressione sulla squadra di, mentre Lammens è chiamato a dimostrare di poter trasformare le qualità mostrate nella sua prima stagione in continuità ad altissimo livello.Scholes non ha chiesto apertamente una sostituzione, ma ha lasciato una domanda importante sul progetto: «Bisogna capire se Michael deve avere pazienza e aspettare». Per il portiere belga, dunque, la sfida non sarà soltanto difendere la porta del Manchester United, ma convincere definitivamente l'ambiente diche punta a tornare protagonista in Premier League.