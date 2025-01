Pelè vs Ademir da Guia: la nostalgia intrisa nel Clássico da Saudade

Ci sono sfide che non appartengono solo al calendario, ma che diventano patrimonio culturale, simboli di un’identità collettiva. In Brasile, nel campionato Paulista , è così per Santos-Palmeiras , protagoniste del celebre "Clássico da Saudade". Questa notte, a 00:35 UTC , alla Vila Belmiro , si rinnoverà questo duello epico. Un duello che il Palmeiras affronterà per la 200° volta in casa del Santos.

Dall’esordio al concetto di nostalgia

Il primo Santos-Palmeiras andò in scena esattamente il 3 ottobre 1915, un incontro che vide il Santos travolgere il Palestra Itália – nome originario del Palmeiras – con un impressionante 7-0. All’epoca, il Palestra Itália era un club appena nato, con un solo anno di vita, ma già animato dall’ambizione di partecipare al prestigioso Campionato Paulista del 1916. L’accesso al torneo non era garantito: il giovane club alviverde doveva dimostrare il proprio valore sfidando e superando una delle squadre più rispettate del panorama calcistico statale. La scelta dei dirigenti del Palestra cadde sul Santos, ma quella partita si rivelò un vero incubo per il Palestra Itália. Il Santos inflisse una pesantissima sconfitta per 7-0, spegnendo sul nascere il sogno di partecipare al Paulistão. Nel 1916, però, con l'espulsione degli Scottish Wanderers per uno scandalo riguardante il pagamento ai giocatori , il Palestra ereditò il posto del club e partecipò al campionato insieme al Santos. E finalmente il Palestra arrivò la prima vittoria contro il Santos: 4-2, con doppietta di Severino. Da allora, le due squadre si sono affrontate altre ben 35o volte.

Lo storico tra i due club vede il Verdão in netto vantaggio: contro le 107 del Santos, il Palmeiras vanta 148 vittorie, mentre 88 pareggi testimoniano l'equilibrio che spesso ha segnato questa rivalità. L'ultimo incontro tra le du formazioni risale al 7 aprile, in occasione della finale dei playoff del Campeonato Paulista 2024, vinto da Verdão per un 2-0 tra le mura di casa, all'Allianz Parque, con gol di Raphael Veiga e Aníbal Moreno. Negli anni ‘50 e ‘60, i due club diedero vita a sfide leggendarie, diventando emblemi di un calcio romantico che ancora oggi risveglia un senso di nostalgia nei tifosi.

Il derby della nostalgia Il soprannome del "Clássico da Saudade" affonda le sue radici proprio in quegli anni, quando queste due squadre dominavano il panorama calcistico con talento e spettacolo. Da un lato c'era il Santos di Pelé, Coutinho, Pepe, Gylmar , una squadra mitologica che, guidata dal suo re, conquistava Campionati Paulista con un’autorità quasi divina, trionfando in otto edizioni tra il 1955 e il 1966. Dall’altro, il Palmeiras di Ademir da Guia, Djalma Santos, Julinho Botelho, una formazione implacabile, capace di sfidare e spesso piegare lo strapotere del Santos. È proprio in quegli anni che si radica questa rivalità epica, suggellata dalla memorabile finale del Paulista 1959, quando il Verdão vinse allo spareggio una battaglia in tre atti contro il miglior Santos di sempre.

Le finali — Questa rivalità è stata amplificata da diverse finali storiche:

1959: Nel primo Brasileirão della storia, il Palmeiras affrontò il Santos di Pelé in una finale memorabile. Nonostante la presenza del "Re del calcio", il Palmeiras riuscì a vincere, dimostrando la propria forza contro una delle squadre più iconiche di tutti i tempi.

1996: Nel Campeonato Paulista, il Santos si impose con un 2-1 nella finale di andata. Ma il Palmeiras ribaltò il risultato con una prestazione spettacolare nella gara di ritorno, vincendo 4-0 e conquistando il titolo.

2015: Una delle finali più emozionanti della Copa do Brasil. Dopo un doppio confronto equilibrato (1-0 per il Santos all’andata e 2-1 per il Palmeiras al ritorno), la partita si decise ai rigori, dove il Palmeiras trionfò.

2024: L'ultima grande finale tra le due squadre nel Campeonato Paulista ha visto il Santos vincere 1-0 nella gara di andata. Il Palmeiras ribaltò la situazione nella gara di ritorno, grazie ai gol di Raphael Veiga e Aníbal Moreno, conquistando il suo quinto titolo contro il Santos in una finale.

Giocatori simbolo Non solo Pelé, miglior marcatore della storia del confronto con 32 gol segnati contro il Palmeiras. Ogni epoca ha avuto i suoi eroi e la storia del "Derbi della nostalgia" è legata a una lunga lista di giocatori leggendari. Tra questo figurano:

Neymar: Un altro talento cristallino del Santos, Neymar ha brillato in numerosi incontri contro il Palmeiras, segnando gol decisivi e regalando spettacolo.

Ademir da Guia: Conosciuto come il "Divino", Ademir da Guia è una delle figure più iconiche della storia del Palmeiras e ha spesso fatto la differenza nei confronti contro il Santos.

Raphael Veiga: Uno dei protagonisti più recenti del Palmeiras, decisivo nella finale del Campeonato Paulista 2024.

Gabigol: Con sei gol contro il Palmeiras, il brasiliano è uno dei migliori marcatori del derby. L'attuale giocatore del Cruzeiro è entranto nella storia del Classico per aver aiutato i Santos a superare i Verdão nella semifinale del Paulistão 2016.

L’era Moderna Negli ultimi anni, il Palmeiras ha preso il sopravvento, costruendo un dominio che riflette la sua solidità societaria e la capacità di reinventarsi. Con Abel Ferreira al timone, il Verdão è diventato sinonimo di efficienza tattica e una macchina da trofei. Il club arriva a questa sfida imbattuto da 41 partite nella fase a gironi del Campeonato Paulista, puntando a scrivere un record storico con il quarto titolo consecutivo. Dall’altra parte, il Santos lotta per ritrovare la propria identità. Se il passato glorioso è un peso che schiaccia o un faro che guida è una domanda aperta, ma i tifosi del Peixe non smettono di sognare il ritorno ai fasti di un tempo. La Vila Belmiro, culla di Pelé e tempio di generazioni, rimane il luogo dove tutto sembra possibile.