La laurea per i calciatori professionisti
Tanto rispetto per la Serie A, ma noi qui stiamo bene: parole e musica degli "italiani" del West Ham
Una giornata speciale per diversi volti del calcio inglese e internazionale. César Azpilicueta, Kiernan Dewsbury-Hall, Tim Cahill e altri ex e attuali calciatori hanno ricevuto il diploma al termine dei rispettivi percorsi alla PFA Business School, programma della Professional Footballers' Association. Tra i protagonisti della cerimonia, tenutasi lunedì, c'erano anche Fabio Borini e Angelo Ogbonna, che ottiene quindi la sua seconda laurea.
Cosa è la PFA Business School?La PFA Business School è l'istituto di formazione della Professional Footballers' Association, il sindacato che rappresenta i calciatori professionisti in Inghilterra. Tutto è nato con l'obiettivo di aiutare i giocatori, sia in attività che a fine carriera, ad acquisire nuove competenze e a costruire opportunità professionali dentro e fuori dal calcio. I programmi spaziano dalla gestione aziendale dei club alla direzione sportiva, passando per leadership, psicologia e analisi dei dati. I corsi sono sviluppati con il contributo di professionisti del settore e, in diversi percorsi, prevedono anche la collaborazione con l'Università di Portsmouth.
Tra i diplomati del di quest'anno figurano alcuni giocatori ed ex protagonisti di primo piano del calcio inglese e internazionale. Tim Cahill ha costruito gran parte della propria carriera all'Everton, diventando uno dei simboli del club e della Nazionale australiana, con 226 presenze e 56 gol in Premier League e tre Mondiali disputati. César Azpilicueta, invece, ha legato il proprio nome soprattutto al Chelsea, con cui ha vinto 1 Champions League, 2 Europa League, 2 Premier League e 1 FA Cup, oltre ad aver indossato per anni la fascia da capitano, e adesso ha ottenuto il diploma in Global Football Sport Directorship, proprio come l'attaccante australiano.
Caricamento post Instagram...
Il campione ed ex capitano del Chelsea, Azpilicueta, ha celebrato così il traguardo sui propri profili social: "È stato davvero speciale celebrare la laurea in Global Football Sport Directorship. Una giornata fantastica per celebrare il duro lavoro, incontrare vecchi e nuovi amici e guardare avanti a ciò che verrà. Congratulazioni a tutta la classe del PFA del 2026, e grazie alla PFA Business School e all'Università di Portsmouth che ci hanno guidato durante tutto il percorso, aiutandoci a portare a termine la corsa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA