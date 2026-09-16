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Una giornata speciale per diversi volti del calcio inglese e internazionale. César Azpilicueta, Kiernan Dewsbury-Hall, Tim Cahill e altri ex e attuali calciatori hanno ricevuto il diploma al termine dei rispettivi percorsi alla PFA Business School, programma della Professional Footballers' Association. Tra i protagonisti della cerimonia, tenutasi lunedì, c'erano anche Fabio Borini e Angelo Ogbonna, che ottiene quindi la sua seconda laurea.

Cosa è la PFA Business School?

Laè l'istituto di formazione della, il sindacato che. Tutto è nato con l'obiettivo di aiutare i giocatori, sia in attività che a fine carriera, ad acquisire nuove competenze e a costruire opportunità professionali dentro e fuori dal calcio. I programmi spaziano dallaalla, passando per. I corsi sono sviluppati con il contributo di professionisti del settore e, in diversi percorsi, prevedono anche la collaborazione con l'

Crediti Foto: PFA/Facebook

Tra i diplomati del di quest'anno figurano alcuni giocatori ed ex protagonisti di primo piano del calcio inglese e internazionale. Tim Cahill ha costruito gran parte della propria carriera all'Everton, diventando uno dei simboli del club e della Nazionale australiana, con 226 presenze e 56 gol in Premier League e tre Mondiali disputati. César Azpilicueta, invece, ha legato il proprio nome soprattutto al Chelsea, con cui ha vinto 1 Champions League, 2 Europa League, 2 Premier League e 1 FA Cup, oltre ad aver indossato per anni la fascia da capitano, e adesso ha ottenuto il diploma in Global Football Sport Directorship, proprio come l'attaccante australiano.

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Anche, cresciuto nele attualmente calciatore dell'Everton, ha preso lo stesso diploma. Tra gli altri diplomati anche, ex Liverpool, Sunderland, Milan e Sampdoria,, attaccante nigeriano attualmente al. Lo stesso anche, ex difensore di Torino, Juventus e West Ham, che aggiunge questo traguardo alla dopo essersi già laureato innell'

Il campione ed ex capitano del Chelsea, Azpilicueta, ha celebrato così il traguardo sui propri profili social: "È stato davvero speciale celebrare la laurea in Global Football Sport Directorship. Una giornata fantastica per celebrare il duro lavoro, incontrare vecchi e nuovi amici e guardare avanti a ciò che verrà. Congratulazioni a tutta la classe del PFA del 2026, e grazie alla PFA Business School e all'Università di Portsmouth che ci hanno guidato durante tutto il percorso, aiutandoci a portare a termine la corsa".