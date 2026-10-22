Gerard Piqué in vista del Clásico contro il Real Madrid, è tornato a far parlare di sé con una serie di confronti tra i giocatori delle due squadre e un pronostico decisamente favorevole ai catalani. Nel video realizzato con Miguel Layún, responsabile della Kings League in Messico, Piqué ha scelto i suoi preferiti senza rinunciare a qualche provocazione. Un confronto divertente, ma anche nuove scintille tra le due grandi rivali del calcio spagnolo.

Pedri, Valverde e Dani Olmo: Piqué non ha dubbi

Tra i duelli proposti, quello traha richiesto qualche secondo di riflessione. Piqué ha riconosciuto la difficoltà della scelta, prima di schierarsi dalla parte del centrocampista blaugrana. Una preferenza che rispecchia la fiducia dell'ex difensore nei confronti della qualità tecnica dei giocatori del Barcellona.

Il confronto è proseguito con Dani Olmo e Arda Güler. Anche in questo caso Piqué ha difeso la propria decisione, rispondendo alle possibili obiezioni di Layún: "È la mia opinione. Se tu preferisci Arda Güler, scegli Arda Güler: è proprio questo il bello del gioco".

Gerard Pique ai tempi del Barcelona (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Mbappé e Gordon, arriva la frecciata al Real

Uno dei passaggi più discussi riguarda. Piqué distingue il talento individuale dalla scelta del giocatore da inserire nella propria squadra: "Se parliamo di qualità individuale, scelgo Mbappé; se devo decidere chi vorrei nella mia squadra, dico Gordon".

Il confronto ha offerto anche l'occasione per una battuta indirizzata a Layún. Piqué ha scherzato sulla sua imparzialità, sottolineando che scegliere una squadra diversa dal Real Madrid avrebbe reso il confronto meno condizionato: "Per essere davvero obiettivo, avresti dovuto scegliere una squadra che non fosse il Real Madrid".

Il pronostico è netto: Barcellona vincente 4-1

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La dichiarazione più forte riguarda però il valore complessivo delle due squadre. Piqué considera il Barcellona la formazione migliore al mondo e ritiene che il divario con le rivali sia considerevole: "Per me il Barça è la squadra più forte del mondo, con una distanza enorme rispetto alla seconda". "L'ultima volta con Mou finì 5-0".Da questa convinzione nasce il suo pronostico per il Clásico:. Per spiegare il proprio ottimismo, l'ex difensore richiama inevitabilmente il celebre 5-0 inflitto al Real Madrid di José Mourinho nel novembre 2010, una delle vittorie più iconiche dell'era di Pep Guardiola.