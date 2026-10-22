Gerard Piqué scalda il Clásico ricordando il 5-0 del 2010 contro la squadra di Mourinho e pronosticando un nuovo successo del Barcellona per 4-1
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Gerard Piqué in vista del Clásico contro il Real Madrid, è tornato a far parlare di sé con una serie di confronti tra i giocatori delle due squadre e un pronostico decisamente favorevole ai catalani. Nel video realizzato con Miguel Layún, responsabile della Kings League in Messico, Piqué ha scelto i suoi preferiti senza rinunciare a qualche provocazione. Un confronto divertente, ma anche nuove scintille tra le due grandi rivali del calcio spagnolo.
Pedri, Valverde e Dani Olmo: Piqué non ha dubbiTra i duelli proposti, quello tra Pedri e Federico Valverde ha richiesto qualche secondo di riflessione. Piqué ha riconosciuto la difficoltà della scelta, prima di schierarsi dalla parte del centrocampista blaugrana. Una preferenza che rispecchia la fiducia dell'ex difensore nei confronti della qualità tecnica dei giocatori del Barcellona.
Il confronto è proseguito con Dani Olmo e Arda Güler. Anche in questo caso Piqué ha difeso la propria decisione, rispondendo alle possibili obiezioni di Layún: "È la mia opinione. Se tu preferisci Arda Güler, scegli Arda Güler: è proprio questo il bello del gioco".
Mbappé e Gordon, arriva la frecciata al RealUno dei passaggi più discussi riguarda Kylian Mbappé e Anthony Gordon. Piqué distingue il talento individuale dalla scelta del giocatore da inserire nella propria squadra: "Se parliamo di qualità individuale, scelgo Mbappé; se devo decidere chi vorrei nella mia squadra, dico Gordon".
Il confronto ha offerto anche l'occasione per una battuta indirizzata a Layún. Piqué ha scherzato sulla sua imparzialità, sottolineando che scegliere una squadra diversa dal Real Madrid avrebbe reso il confronto meno condizionato: "Per essere davvero obiettivo, avresti dovuto scegliere una squadra che non fosse il Real Madrid".
Il pronostico è netto: Barcellona vincente 4-1La dichiarazione più forte riguarda però il valore complessivo delle due squadre. Piqué considera il Barcellona la formazione migliore al mondo e ritiene che il divario con le rivali sia considerevole: "Per me il Barça è la squadra più forte del mondo, con una distanza enorme rispetto alla seconda". "L'ultima volta con Mou finì 5-0".
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