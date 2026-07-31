Sono ormai giorni di caos nel mondo del calcio internazionale a seguito dell'idea posta da Gianni Infantino attuale presidente Fifa di vendere la coppa del mondo ad azionisti esterni. La Uefa tramite il suo presidente Alexander Ceferin si è posta a "difesa" del calcio giocato ricevendo parecchi consensi. Come riporta il quotidiano francese l'Equipe nella giornata odierna sono arrivate le parole di consenso da parte di un ex presidente Uefa: Michelle Platini.

Platini chiama Ceferin e lo appoggia nella scelta contro Infantino

i ha appoggiato tramite una telefonata la posizione assunta dall'attuale presidente Ceferin. Nella giornata di ieri la Uefa tramite un comunicato aveva esposto il mal contento per la mossa di Infantino: "(giovedì),

TORINO, ITALIA - 10 OTTOBRE: Michel Platini durante l'evento della Juventus "Insieme, uno spettacolo in bianco e nero" al Pala Alpitour, il 10 ottobre 2023 a Torino. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La situazione tra le due federazioni sta scuotendo il mondo del calcio, in più tra Infantino e Platini già da tempo non scorre buon sangue. Nell'ultimo periodo prima dei mondiali l'ex calciatore aveva esposto ben due denunce nei confronti dell'italo-svizzero. Anche durante la competizione continentale non sono mancate le scaramucce tra i due, con il francese che ha criticato aspramente il format della coppa del mondo e l'eccessivo rapporto tra Infantino e Trump.

In passato ulteriori denunce sono giunte all'attuale presidente Fifa tramite le sedi legali svizzere per "traffico di influenze" e "false denunce" da parte di terzi. Nell'ultimo periodo Michel Platini ci ha poi riprovato tramite i legali francesi a mettere i bastoni tra le ruote ad Infantino cercando verità e giustizia contro il presidente italo-svizzero.

Una questione quella attuale che pone tante critiche sia alla presidenza Infantino sia ai continenti che appoggiano l'idea di vendere una parte dei mondiali a società esterne creando così la FIFA Forward Enterprise. Critiche alimentate anche da ex presidenti e calciatori che non apprezzano il lavoro svolto dalla Fifa.