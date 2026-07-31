Una chiamata per mostrare il sostegno alla causa contro il progetto di Gianni Infantino: le Roi supporta Ceferin
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Sono ormai giorni di caos nel mondo del calcio internazionale a seguito dell'idea posta da Gianni Infantino attuale presidente Fifa di vendere la coppa del mondo ad azionisti esterni. La Uefa tramite il suo presidente Alexander Ceferin si è posta a "difesa" del calcio giocato ricevendo parecchi consensi. Come riporta il quotidiano francese l'Equipe nella giornata odierna sono arrivate le parole di consenso da parte di un ex presidente Uefa: Michelle Platini.
Platini chiama Ceferin e lo appoggia nella scelta contro InfantinoPresidente della Confederazione Europea dal 2007 al 2015, il 71 enne Michelle Platini ha appoggiato tramite una telefonata la posizione assunta dall'attuale presidente Ceferin. Nella giornata di ieri la Uefa tramite un comunicato aveva esposto il mal contento per la mossa di Infantino: "Aseguito delle discussioni di oggi (giovedì), nessuna squadra delle associazioni membri dell'UEFA parteciperà a una competizione FIFA finché questa proposta rimarrà valida. La Coppa del Mondo FIFA fa parte del patrimonio del calcio e finché l'Europa potrà far sentire la propria voce, il calcio non sarà mai in vendita."
La situazione tra le due federazioni sta scuotendo il mondo del calcio, in più tra Infantino e Platini già da tempo non scorre buon sangue. Nell'ultimo periodo prima dei mondiali l'ex calciatore aveva esposto ben due denunce nei confronti dell'italo-svizzero. Anche durante la competizione continentale non sono mancate le scaramucce tra i due, con il francese che ha criticato aspramente il format della coppa del mondo e l'eccessivo rapporto tra Infantino e Trump.
In passato ulteriori denunce sono giunte all'attuale presidente Fifa tramite le sedi legali svizzere per "traffico di influenze" e "false denunce" da parte di terzi. Nell'ultimo periodo Michel Platini ci ha poi riprovato tramite i legali francesi a mettere i bastoni tra le ruote ad Infantino cercando verità e giustizia contro il presidente italo-svizzero.
Una questione quella attuale che pone tante critiche sia alla presidenza Infantino sia ai continenti che appoggiano l'idea di vendere una parte dei mondiali a società esterne creando così la FIFA Forward Enterprise. Critiche alimentate anche da ex presidenti e calciatori che non apprezzano il lavoro svolto dalla Fifa.
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