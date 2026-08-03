Quarta sconfitta consecutiva per il River Plate, contro il Rosario Central questa volta, e aria di esonero per il tecnico Eduardo Coudet. L'allenatore, in particolare, ha creato una polemica a causa di un suo stato whatsapp.

✍️ "Los cagones no hacen historia". El mensaje de Eduardo Coudet con esta foto en su Whatsapp. El técnico de River no brindó declaraciones, pero sienta su postura tras la derrota. pic.twitter.com/XdLAfu9Dnh — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) August 3, 2026

Coudet e la sconfitta del River Plate commentata su whatsapp

Ildi Coudet è alla quarta sconfitta consecutiva: una ine tre nel campionato di. L'ultima è arrivata oggi, ad opera del Rosario Central, e peraltro in casa, allo stadio. Gli ospiti, allenati da Jorge, si sono imposti per 0-1 grazie ad una autorete di. Al termine della gara, riferiscer TycSports, nessuno, non l'allenatore e neanche qualcuno della società o della squadra, si è presentato in sala stampa per commentare la partita. Coudet, invece, ha preferito commentare in un modo che si può sicuramente definire innovativo ma che non è stato gradito: con uno. Non è passato inosservato alla stampa l'aggiornamento con una nuova foto. Che recava le seguenti parole: "Los cagones no hacen historia" che tradotto significa:. Parole forti, che hanno scatenato una polemica a causa dell'evidente riferimento alla rivale affrontata in campionato.

Dopo una serie di prestazioni molto deludenti e dopo quattro sconfitte consecutive, l'allenatore, secondo TycSports, è in bilico. Dopo il match ha poi parlato alla squadra e con il presidente della società e solo dopo è apparso il suo nuovo stato su Whatsapp. Non è chiaro, quindi, se il River deciderà di esonerarlo o meno ma sicuramente sarà lui a guidare gli allenamenti di martedi in vista della partita contro il Tigre e poi del match di Libertadores contro il Santa Fe. Eliminato dalla Copa Argentina dopo la pesante sconfitta contro l'Aldosivi, il River è attualmente ultimo nel Gruppo B e decimo nella classifica generale. Nel frattempo l'urgenza di ottenere risultati si fa sempre più palpabile e le prossime partite saranno cruciali sia per il club che per il futuro dell'allenatore.