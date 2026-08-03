Nelle prossime giornate il River affronterà il Tigre in campionato e poi il Santa Fe in Copa Libertardores
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Quarta sconfitta consecutiva per il River Plate, contro il Rosario Central questa volta, e aria di esonero per il tecnico Eduardo Coudet. L'allenatore, in particolare, ha creato una polemica a causa di un suo stato whatsapp.
✍️ "Los cagones no hacen historia". El mensaje de Eduardo Coudet con esta foto en su Whatsapp. El técnico de River no brindó declaraciones, pero sienta su postura tras la derrota. pic.twitter.com/XdLAfu9Dnh— Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) August 3, 2026
Coudet e la sconfitta del River Plate commentata su whatsappIl River Plate di Coudet è alla quarta sconfitta consecutiva: una in Copa Argentina e tre nel campionato di Clausura. L'ultima è arrivata oggi, ad opera del Rosario Central, e peraltro in casa, allo stadio Monumental. Gli ospiti, allenati da Jorge Almiron, si sono imposti per 0-1 grazie ad una autorete di Otamendi. Al termine della gara, riferiscer TycSports, nessuno, non l'allenatore e neanche qualcuno della società o della squadra, si è presentato in sala stampa per commentare la partita. Coudet, invece, ha preferito commentare in un modo che si può sicuramente definire innovativo ma che non è stato gradito: con uno stato su whatsapp. Non è passato inosservato alla stampa l'aggiornamento con una nuova foto. Che recava le seguenti parole: "Los cagones no hacen historia" che tradotto significa: i codardi non fanno la storia. Parole forti, che hanno scatenato una polemica a causa dell'evidente riferimento alla rivale affrontata in campionato.
Dopo una serie di prestazioni molto deludenti e dopo quattro sconfitte consecutive, l'allenatore, secondo TycSports, è in bilico. Dopo il match ha poi parlato alla squadra e con il presidente della società e solo dopo è apparso il suo nuovo stato su Whatsapp. Non è chiaro, quindi, se il River deciderà di esonerarlo o meno ma sicuramente sarà lui a guidare gli allenamenti di martedi in vista della partita contro il Tigre e poi del match di Libertadores contro il Santa Fe. Eliminato dalla Copa Argentina dopo la pesante sconfitta contro l'Aldosivi, il River è attualmente ultimo nel Gruppo B e decimo nella classifica generale. Nel frattempo l'urgenza di ottenere risultati si fa sempre più palpabile e le prossime partite saranno cruciali sia per il club che per il futuro dell'allenatore.
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