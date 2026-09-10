Uganda, lo sport a Pasqua: rigore decisivo e gol, ma festeggia anche chi ha perso...

Per qualche giorno la sua vita è sembrata uscita direttamente da una fiaba. Al mattino portiere di una squadra dilettantistica londinese, poco dopo indicato come possibile sovrano di uno dei regni tradizionali più importanti dell'Uganda. È la storia, decisamente fuori dagli schemi, di George Kamurasi, 36 anni, protagonista di una vicenda che ha unito calcio, famiglia reale e una sorprendente rinuncia al potere.

Kamurasi decide di rifiutare il trono

Kamurasi, conosciuto nel mondo del calcio con il soprannome di "Big G", gioca nel SE Dons, formazione del sud-est di Londra impegnata nella nona divisione del calcio inglese. È il capitano della squadra e conduce una vita molto distante da quella che si potrebbe immaginare per un membro di una dinastia reale.

Eppure il 4 settembre il suo nome è finito al centro di una delicata questione istituzionale in Uganda. A Fort Portal, la commissione incaricata della successione del regno del Tooro si è riunita per individuare il successore di Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, morto il 27 agosto all'età di 34 anni dopo una malattia.

🚨👑 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: George Desmond Kamurasi, the goalkeeper and captain of 9th-tier English club SE Dons, has been selected to become the next KING of Tooro in Uganda.



He could go from playing non-league football in London to becoming the traditional monarch of a… pic.twitter.com/WOcVdhVaFQ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 9, 2026

Dei 18 componenti presenti alla riunione, ben 15 hanno indicato proprio Kamurasi come nuovo sovrano. La decisione aveva una precisa motivazione legata alla discendenza: il portiere appartiene infatti alla famiglia reale Babiito ed è nipote del defunto Oyo. Anche suo nonno, George Rukidi III, aveva regnato sul Tooro prima della fine della monarchia nel 1965.

La sorpresa più grande, però, è arrivata subito dopo. Kamurasi ha riflettuto sulla possibilità di assumere l'incarico e alla fine ha scelto di non accettare la corona. Il motivo sarebbe legato soprattutto alla volontà di non abbandonare la sua vita nel Regno Unito. A Londra vivono sua moglie e suo figlio e lì ha costruito la propria quotidianità, compresa la carriera nel calcio.

Una scelta che ha avuto conseguenze inattese. Il Tooro si è ritrovato nuovamente senza un sovrano e la successione si è trasformata in una questione controversa. Il regno, che oggi possiede un ruolo prevalentemente culturale e tradizionale, non esercita infatti poteri politici: la Costituzione ugandese impedisce ai monarchi di svolgere funzioni esecutive o legislative.

Ora ritorna alla vita di tutti i giorni

Dopo il rifiuto di Kamurasi, la commissione ha successivamente indicato Edward Rukidi Kijanangoma, giornalista televisivo ed ex volto della Uganda Broadcasting Corporation. Una scelta che, però, non è stata accolta dalla famiglia reale, che ha contestato la nomina. Nel frattempo, Kamurasi è tornato alla sua normalità. Pochissime ore dopo essere stato indicato come possibile re, era già nuovamente in campo con il SE Dons. Il 5 settembre ha difeso la porta della squadra nella vittoria per 2-0 contro l'Erith Town in FA Cup.

Una storia incredibile, dunque, con un finale altrettanto singolare: George Kamurasi avrebbe potuto diventare re, ma ha preferito restare portiere. E mentre in Uganda continua la disputa sulla successione, lui è tornato a fare ciò che ama da sempre: indossare i guanti e scendere in campo.