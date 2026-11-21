Una serata da dimenticare per Francisco Moura, diventato suo malgrado protagonista in negativo dell'ultima partita. Il difensore del Porto ha realizzato un clamoroso autogol nella sfida contro il Paredes, valida per il quarto turno della Coppa di Portogallo, compromettendo, per fortuna solo momentaneamente il vantaggio della squadra di Francesco Farioli. La partita, disputata ieri, sembrava inizialmente in discesa per i padroni di casa, che avevano trovato il vantaggio al 41' con Seko Fofana, indirizzando la sfida contro la formazione di terza divisione. Nella ripresa, però, è arrivato l'episodio che ha cambiato completamente la serata del difensore classe 1999.

Porto: l'incredibile autogol di Francisco Moura e le parole di Farioli

Al 57', dopo un'iniziativa offensiva del Paredes, Erik Santana è riuscito ad evitare la marcatura e ad entrare in area per poi calciare verso la porta. Il portiere del Porto ha respinto il pallone, che è finito sui piedi di Francisco Moura che, nel tentativo di allontanare la minaccia, ha indirizzato il pallone verso la propria porta, senza poi poter fare niente per evitare l'errore.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 16 APRILE: Francisco Moura dell'FC Porto contende un pallone aereo a Ola Aina del Nottingham Forest durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest FC e FC Porto al City Ground il 16 aprile 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Immediatamente dopo l'errore, Moura si è lasciato cadere sul terreno di gioco, visibilmente disperato e incapace di trattenere le lacrime. Il calciatore ha quindi rivolto lo sguardo verso la panchina, chiedendo a Francesco Farioli di essere sostituito. Attorno a lui si sono stretti immediatamente i compagni di squadra, ma anche alcuni giocatori del Paredes, che hanno cercato di consolarlo. Dopo i primi fischi, anche il pubblico del Dragao ha cambiato atteggiamento, accompagnando il difensore con applausi a ogni pallone toccato.

Moura è rimasto in campo fino al 70', quando ha lasciato il posto a Jan Bednarek, dirigendosi poi direttamente negli spogliatoi.

Al termine della partita, vista la situazione, ha voluto dedicare parole importanti al proprio calciatore evitando di soffermarsi eccessivamente sull'errore e concentrandosi soprattutto sul sostegno che tutta la squadra ha dimostrato nei suoi confronti, elogiando la prestazione del portiere Claudio Ramos: "Oggi siamo tutti con Francisco. Siamo una famiglia e, in un momento di difficoltà, dobbiamo restare uniti. Ci sono errori che possono costarti la partita o la qualificazione, ma oggi abbiamo avuto un eroe speciale vestito di giallo che ci ha aiutato molto".