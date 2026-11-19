Nel mondo del calcio ci sono diversi allenatori italiani che hanno deciso di continuare le rispettive carriera fuori dal Belpaese e tra questi figura anche Francesco Farioli, che siede sulla panchina del Porto. In questo momento, infatti, è alle prese con la sua seconda stagione con una delle tre big del campionato portoghese. Al suo primo anno, il classe 1989 ha riportato ad Oporto il titolo di Campione del Portogallo a quattro anni di distanza dall'ultima volta. Ad inizio stagione, invece, ha vinto la Supercoppa nazionale. Nel corso della giornata odierna, il tecnico ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paredes, valevole per i sedicesimi di finale della Taça de Portugal, vale a dire la coppa nazionale.

Farioli: "Al Porto ho trovato stabilità ed il mio futuro è qui"

Sicuramente, tra gli allenatori italiani che lavorano all'estero, Farioli è quello più famoso dato che siede su una panchina molto importante. Per lui si tratta del quarto Paese diverso in cui allena date le sue esperienze inconed, insulla panchina dele poi inquando, nella stagioneda tecnico dell'ha perso l'nelle ultime giornate di campionato. Al Porto, invece, l'ex preparatore dei portieri delha vinto subito lamentre quest'estate ha conquistato la Supercoppa grazie alla vittoria percontro il, club della seconda divisione nazionale.Nel corso della conferenza stampa tenutasi nella giornata odierna alla vigilia del match contro il Paredes, Farioli ha affrontato diversi argomenti e ha parlato anche del suo futuro dato che il suo contratto coi Dragoes scadrà tra un anno e mezzo. Le sue: "Il mio futuro è al Porto, ho ancora un anno e mezzo di contratto e, sotto diversi aspetti, per la prima volta nella mia vita ho trovato stabilità. Per me è un onore lavorare con questi giocatori ed avere uno staff che rappresenta ciò che mi rende felice in quanto tecnico. Siamo diventati un grande gruppo".