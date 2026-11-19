Le dichiarazioni dell'allenatore dei Dragoes che lo allontanano dall'Italia
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Nel mondo del calcio ci sono diversi allenatori italiani che hanno deciso di continuare le rispettive carriera fuori dal Belpaese e tra questi figura anche Francesco Farioli, che siede sulla panchina del Porto. In questo momento, infatti, è alle prese con la sua seconda stagione con una delle tre big del campionato portoghese. Al suo primo anno, il classe 1989 ha riportato ad Oporto il titolo di Campione del Portogallo a quattro anni di distanza dall'ultima volta. Ad inizio stagione, invece, ha vinto la Supercoppa nazionale. Nel corso della giornata odierna, il tecnico ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paredes, valevole per i sedicesimi di finale della Taça de Portugal, vale a dire la coppa nazionale.
Farioli: "Al Porto ho trovato stabilità ed il mio futuro è qui"Sicuramente, tra gli allenatori italiani che lavorano all'estero, Farioli è quello più famoso dato che siede su una panchina molto importante. Per lui si tratta del quarto Paese diverso in cui allena date le sue esperienze in Turchia con Fatih Karagumruk ed Alanyaspor, in Francia sulla panchina del Nizza e poi in Olanda quando, nella stagione 2024/2025, da tecnico dell'Ajax ha perso l'Eredivisie nelle ultime giornate di campionato. Al Porto, invece, l'ex preparatore dei portieri del Sassuolo ha vinto subito la Primeira Liga mentre quest'estate ha conquistato la Supercoppa grazie alla vittoria per 1-0 contro il Torreense, club della seconda divisione nazionale.
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