Una serata da incorniciare per il Porto di Francesco Farioli. La squadra portoghese ha battuto con un netto 4-1 il Napoli di Massimiliano Allegri al termine di una partita dominata sin dalle prime battute dai padroni di casa. Al termine del match, l'ex tecnico del Nizza ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi, ma ha avuto anche modo di soffermarsi sul momento del calcio italiano. Nel suo intervento ha voluto elogiare il momento del Frosinone allenato da Massimiliano Alvini, su Spalletti e sull'allenatore dei partenopei.

Farioli e i suoi riferimenti come allenatori

Il Porto di Francesco Farioli si trova attualmente al 26esimo posto del girone di. La squadra portoghese ha conquistato solo 3 punti sui 12 disponibili proprio grazie alla netta vittoria contro il Napoli. A tal proposito, soffermandosi sul momento del calcio italiano, ha detto: "Non posso rispondere a determinate domande: io conosco questo lavoro benissimo. Se le cose vanno bene siamo tutti dei fenomeni, se la situazione di complica dobbiamo essere tutti esonerati. Cosa penso di? Sono due allenatori fantastici, hanno fatto la fortuna di diverse squadre.".

TORINO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri della Juventus durante una sessione di allenamento al JTC il 20 settembre 2023 a Torino, Italia. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Inoltre, l'ex Ajax ha anche parlato delle difficoltà incontrare contro i partenopei: "Siamo stati bravissimi, ma loro ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto la lucidità di non arrenderci. Non potevo aspettarmi una vittoria del genere: certo, voglio vincere sempre. Stiamo costruendo una mentalità vincente. Abbiamo fatto una grande gara e siamo scesi in campo con la testa giusta. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti, ma sono davvero contento di quello che la squadra sta facendo e di come sta seguendo le mie istruzioni".

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Gli elogi ad Alvini

Infine, Francesco Farioli ha voluto sottolineare l'enorme lavoro che sta svolgendo Alvini con il Frosinone. Il tecnico del Porto ha spiegato di conoscere l'allenatore dei ciociari sin dai tempi del Tuttocuoio quando andava a seguire i suoi allenamenti: ". Perché non sono sorpreso? Quando non ero ancora un allenatore andavo a vedere i suoi allenamenti al Tuttocuoio e già avevo notato delle qualità incredibili in lui. Lo devo ringraziare sempre perché mi ha permesso di seguirlo e mi ha insegnato tanto. Ti trasmette tanta energia e molta passione: sono davvero felice per quello che sta costruendo".