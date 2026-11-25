Quando Porto e Sporting si affrontano, il passato torna sempre a bussare. E in cima alla classifica dei marcatori c'è un nome che non ha bisogno di presentazioni: Fernando Peyroteo. L'attaccante portoghese è stato uno dei più grandi bomber della storia del calcio lusitano. Con la maglia dello Sporting ha costruito numeri fuori dal comune, diventando uno dei simboli dei biancoverdi e dei celebri Cinque Violini. Contro il Porto ha fatto ancora meglio. Secondo il database di Zerozero, Peyroteo ha segnato 23 gol in 25 partite. Quasi una rete a incontro. Una media che spiega da sola il suo dominio. Il suo nome è legato anche a una delle vittorie più pesanti nella storia del confronto: il 6-1 dello Sporting nel 1937-38, partita nella quale realizzò una tripletta. Il suo primato resiste ancora oggi. E racconta quanto fosse decisivo nei confronti diretti con i Dragoni. In un Classico che ha attraversato generazioni, nessuno è riuscito a raggiungere la sua continuità sotto porta.

Pinga e João Cruz: gli inseguitori a quota 14

Alle spalle dic'è una doppia presenza.hanno realizzato 14 gol ciascuno negli scontri tra Porto e Sporting. Due protagonisti di un calcio lontano, ma capaci di lasciare un'impronta enorme nella rivalità. Pinga è stato uno dei grandi simboli del Porto tra gli anni Trenta e Quaranta. Attaccante tecnico e prolifico, ha segnato 14 reti in 31 partite contro lo. Il suo nome è legato anche a una delle vittorie più incredibili dei Dragoni: il 10-1 del 1935-36. Una partita entrata nella leggenda del calcio portoghese. Pinga realizzò una tripletta, ma non fu il migliordi quella giornata. Carlos Nunes ne segnò addirittura quattro.

LISBONA, PORTOGALLO - 26 NOVEMBRE: i tifosi mostrano il loro sostegno durante la partita della Fase MD5 della UEFA Champions League 2024/25 tra Sporting Clube de Portugal e Arsenal FC all'Estadio Jose Alvalade il 26 novembre 2024 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

João Cruz, invece, ha vestito la maglia biancoverde. Anche lui ha raggiunto quota 14 gol, ma con una media ancora più alta: 22 presenze. È stato uno dei protagonisti delle grandi goleade dello Sporting contro il Porto. Nel 1936-37 realizzò una tripletta nel 9-1 rifilato ai rivali. Cinque anni più tardi, nella stagione 1941-42, si ripeté con altri tre gol nel successo per 5-0. Due prestazioni che spiegano perché sia ancora oggi tra i bomber più prolifici della storia del Classico.

Le goleade che hanno fatto la storia

Il confronto tranon è sempre stato equilibrato. Ci sono state partite che hanno lasciato il segno e che ancora oggi vengono ricordate per i risultati clamorosi. Il 10-1 del Porto nel 1935-36 è la vittoria più larga dei Dragoni. Dall'altra parte, il 9-1 dello Sporting nella stagione successiva rappresenta una delle pagine più incredibili della storia biancoverde.

PORTO, PORTOGALLO - 12 DICEMBRE: (NOTA PER IL REDATTORE: L'immagine è stata scattata utilizzando un filtro effetto stella) Vista generale all'interno dello stadio prima della partita MD6 della fase di lega UEFA Europa League 2024/25 tra FC Porto e FC Midtjylland all'Estadio do Dragao il 12 dicembre 2024 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

In quelle partite si sono messi in mostra alcuni dei migliori marcatori della rivalità. Oltre a Pinga e João Cruz, meritano una menzione Carlos Nunes e Manuel Soeiro. Il primo firmò quattro reti nel 10-1 del Porto. Il secondo fece altrettanto nel 9-1 dello Sporting. Anche João Martins riuscì a segnare quattro gol in un solo Classico, nel 5-1 biancoverde della stagione 1952-53. Numeri che oggi sembrano quasi impossibili. Ma che raccontano un'epoca in cui Porto-Sporting poteva trasformarsi in una vera e propria festa del gol.

Da Fernando Gomes a Tello: i nomi più recenti

Con il passare degli anni, la classifica deiha accolto anche protagonisti più vicini al calcio moderno. Tra questi c'è Fernando Gomes, una delle più grandi bandiere del Porto. Il centravanti, soprannominato "Bibota", ha segnato nove gol contro lo Sporting tra il 1975 e il 1986. Un altro nome importante è quello di, capace di andare a segno cinque volte nei Classici disputati con entrambe le maglie. Più recente è invece la storia di Mario. Il brasiliano ha vestito sia la maglia del Porto sia quella dello Sporting, realizzando complessivamente sei reti nei confronti diretti tra le due squadre. Un caso particolare: ha segnato contro il suo ex club anche dopo aver cambiato sponda.

PORTO, PORTOGALLO - 07 DICEMBRE: Vitinha dell'FC Porto guarda durante la partita del gruppo B della UEFA Champions League tra l'FC Porto e l'Atletico Madrid all'Estadio do Dragao il 7 dicembre 2021 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Tra i protagonisti degli ultimi anni spicca Cristian Tello. Nel marzo 2015, l'esterno spagnolo ha realizzato una tripletta nel 3-0 del Porto allo Sporting. Una prestazione che gli ha permesso di entrare in un gruppo molto ristretto. Prima di lui, infatti, soltanto pochi giocatori erano riusciti a segnare almeno tre gol in una singola partita del Classico. L'ultimo a riuscirci era stato Rui Jordão, con la maglia dello Sporting, nel 1982-83.

Il primato di Peyroteo resiste ancora

La classifica dei bomber racconta una rivalità fatta di grandi attaccanti, partite memorabili e numeri difficili da replicare. Il Porto ha avuto Pinga, Fernando Gomes e tanti altri protagonisti. Lo Sporting può rispondere con, João Cruz e Manuel. Ma il primo posto resta saldamente nelle mani del centravanti dei Cinque Violini. I suoi 23 gol rappresentano un riferimento per tutti. Pinga e João Cruz inseguono a quota 14, mentre gli altri grandi bomber della storia del Classico restano più distanti. E anche se il calcio è cambiato, una cosa non è mai mutata: Porto-Sporting continua a essere una partita in cui segnare significa entrare nella storia.