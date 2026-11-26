Porto e Sporting Lisbona rappresentano due identità profondamente radicate nella storia, nella cultura e nella tradizione del Paese. Quando il Drago e il Leone si affrontano, la rivalità sportiva si arricchisce di significati che vanno ben oltre il rettangolo verde. Da una parte il blu e il bianco, il simbolo di una città fiera delle proprie origini e della propria autonomia. Dall’altra il verde e il bianco, i colori di un club che ha fatto della tradizione, dell'ambizione e della formazione dei giovani talenti i propri tratti distintivi. Anche gli stemmi raccontano storie differenti, fatte di riferimenti araldici, legami territoriali e valori che si tramandano da generazioni. Il confronto tra Porto e Sporting Lisbona diventa così anche una sfida tra due simboli: il Drago del Nord e il Leone della Capitale.

Porto, il Drago e la tradizione del Nord

Le origini dello stemma: dal pallone al simbolo della città

Fondato ilda António Nicolau de Almeida, il Futebol Clube do Porto ha vissuto diverse trasformazioni prima di arrivare allo stemma che oggi conoscono milioni di tifosi. Nelle prime rappresentazioni, il simbolo del club era decisamente più semplice e non presentava ancora tutti gli elementi che caratterizzano l'emblema attuale. La, quando il giocatore e artista Augusto Baptista Ferreira, conosciuto come Simplício, propose di arricchire lo stemma societario con un riferimento diretto alla città di Porto.

L'idea fu quella di sovrapporre al tradizionale pallone blu e bianco lo stemma municipale della città, creando un'immagine molto più articolata e ricca di significati. L'obiettivo, oltre a rendere il simbolo più riconoscibile, era quello di stabilire un legame indissolubile tra la squadra e il territorio che rappresentava. Da quel momento, l'identità del club e quella della città portoghese si sarebbero intrecciate anche attraverso un unico emblema.

PORTO, PORTOGALLO - MARZO 11: Immagine all'esterno dello stadio do Dragao, struttura di casa del FC Porto l'11 marzo 2011 a Porto, Portogallo. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il Drago: forza, protezione e identità portoghese

L'elemento più caratteristico dello stemma del Porto è senza dubbio, figura che domina la parte superiore dell'emblema e che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della società. La sua presenza deriva dalla tradizione araldica cittadina, dove il drago compare nello stemma della città di Porto ed è associato alla sua storia e identità. Non è quindi un semplice ornamento. Nella simbologia tradizionale, il drago richiama forza, coraggio, protezione e capacità di affrontare qualsiasi avversità. Qualità che si sposano perfettamente con l'immagine che il club ha costruito nel corso della propria storia, soprattutto attraverso le sue imprese sportive in Portogallo e in Europa.

Il soprannome Dragões, con cui vengono identificati giocatori e sostenitori, nasce proprio da questo elemento araldico e si è trasformato in un vero e proprio marchio di appartenenza. Il Drago rappresenta inoltre il carattere combattivo del Nord del Portogallo, una regione storicamente legata a un forte sentimento identitario. Per i tifosi, indossare i colori del Porto significa anche riconoscersi in una città che ha sempre rivendicato la propria personalità e il proprio peso nella storia nazionale.

PORTO, PORTOGALLO - LUGLIO 25: Draco, mascotte del FC Porto durante la presentazione della squadra per la stagione 2026/2027 prima dell'amichevole tra FC Porto e Aston Villa allo stadio do Dragao il 25 luglio 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Blu e bianco, i colori dell'appartenenza

Se il Drago racconta la forza e il carattere della società,ne definiscono immediatamente l'identità visiva. Questi due colori accompagnano il Porto fin dalle origini e sono diventati un elemento imprescindibile della sua immagine. Le tradizionali, presenti sulle maglie casalinghe, fanno della divisa una delle più riconoscibili nel calcio europeo.

La scelta cromatica non è per nulla casuale. È legata infatti alla volontà di richiamare i colori nazionali portoghesi dell'epoca della fondazione del club, quando la bandiera era ancora caratterizzata dal bianco e dal blu. L'adozione dell'attuale combinazione di verde e rosso risale solo al 1910. La volontà di rifarsi alla tradizione nazionale si è così trasformata in un segno distintivo della società. Non a caso, il Porto è conosciuto anche come Azuis e Brancos, ovvero i biancoblù.

Sporting Lisbona: il Leone, l'ambizione e l'orgoglio della Capitale

Le origini dello stemma: un leone per rappresentare il club

Lo Sporting Clube de Portugal, fondato ilgrazie soprattutto all'iniziativa di José Alvalade, ha costruito la propria identità attorno a uno dei simboli più nobili e riconoscibili del mondo animale: il. Fin dai primi anni di vita, la società ha scelto di distinguersi attraverso un emblema che richiamasse forza, eleganza e ambizione, caratteristiche considerate fondamentali per rappresentare il nuovo progetto sportivo.

LISBONA, PORTOGALLO - APRILE 07: I tifosi dello Sporting Clube de Portugal mostrano una coreografia prima della partita dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Sporting Clube de Portugal e Arsenal FC allo stadio Jose Alvalade il 7 aprile 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il primo stemma ufficiale venne presentato nel 1907 e aveva una forma circolare, con un leone rampante al centro e le iniziali SCP disposte attorno alla figura. È proprio a questo stemma e alla sua semplicità che si basa la divisa della stagione in corso, pensata per celebrare i 120 anni del club. La scelta dell'animale non fu casuale: José Alvalade chiese infatti a Dom Fernando de Castelo Branco, conosciuto come Pombeiro, il permesso di utilizzare il leone presente nel suo stemma familiare. La richiesta venne accolta, ma a condizione di non utilizzare il colore blu dello sfondo araldico originale. I fondatori optarono così per il verde, destinato a diventare uno degli elementi fondamentali dell'identità sportiva lisbonese.

Nel corso del Novecento, lo stemma ha attraversato diverse evoluzioni grafiche, mantenendo però sempre gli stessi elementi centrali. Nel 1930 venne introdotta una versione con il leone bianco su sfondo verde, mentre nel 1945 fu dato maggiore risalto alle iniziali del club. La trasformazione più significativa arrivò nel 2001, quando la società presentò un emblema più moderno e stilizzato, pensato per rafforzare la propria immagine anche a livello internazionale.

Il Leone rampante: nobiltà, coraggio e ambizione

Il protagonista assoluto dello stemma è il, raffigurato con le zampe anteriori sollevate. Nella tradizione araldica europea, il leone è da sempre associato al coraggio, alla regalità, alla forza e alla capacità di imporsi sugli avversari. Un insieme di valori che si adatta perfettamente alla filosofia dello Sporting. Il simbolo non rappresenta soltanto la superiorità sportiva, ma anche la volontà di competere ai massimi livelli e di mantenere un'identità riconoscibile nel tempo. Il leone è diventato così il principale riferimento visivo della tifoseria, tanto che la squadra viene comunemente chiamata, ovvero Leoni.

LISBONA, PORTOGALLO - MAGGIO 18: Un tifoso dello Sporting Lisbona mostra il proprio supporto durante la finale di Coppa Uefa tra CSKA Mosca e Sporting Lisbona allo stadio Jose Alvalade il 18 maggio 2005 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Verde e bianco, una combinazione diventata iconica

Se il leone rappresenta la forza, il verde e il bianco costituiscono l'anima cromatica dello Sporting. La scelta del verde risale proprio alle origini della società e, secondo la ricostruzione ufficiale del club, fu adottata comenel successo del nuovo progetto sportivo. Il bianco, invece, completa la combinazione cromatica e richiama una tradizione presente già nelle precedenti esperienze calcistiche legate alla nascita dello Sporting Lisbona.

Un passaggio importante nella storia dell'abbigliamento sportivo arrivò negli anni Trenta, quando il club adottò la tradizionale maglia a strisce orizzontali verdi e bianche, ispirata alla divisa della propria squadra di rugby. Una scelta originale, destinata a distinguere il club dalle altre grandi realtà del calcio portoghese ed europeo. Non sono infatti tante le squadre che hanno deciso di associare questi due colori, men che meno adottando strisce orizzontali rispetto alle più classiche verticali.

Evolução a partir da Essência.



Uma nova identidade que homenageia algo que nunca mudou: o nosso Código.



120 Anos de Esforço, Dedicação, Devoção e Glória. pic.twitter.com/LB3h08wLXe — Sporting CP (@SportingCP) July 1, 2026

Accanto a questa, esiste anche la cosiddetta, caratterizzata da una particolare disposizione verticale dei colori bianco e verde (metà di un colore e metà dell'altra). Il nome richiama Francisco Stromp, uno dei fondatori e primi grandi protagonisti della storia sportiva dello Sporting. Questa maglia è quindi un omaggio alle origini della società e viene utilizzata come riferimento alla tradizione più antica del club.