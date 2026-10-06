Il terzino portoghese aveva lasciato il ritiro per questioni di minutaggio discusse col CT: tuttavia, all'epoca, il numero 7 portoghese aveva un'altra idea sulla questione...
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Il Portogallo si trova in uno dei momenti più caldi della propria storia calcistica. Se in campo continua a regalare prestazioni convincenti e risultati più che ottimi, fuori dal campo continua ad impazzare la questione relativa a Cristiano Ronaldo. Infatti, la nazionale lusitana sta dominando il proprio girone di Nations League, conquistando precocemente la possibilità di essere testa di serie per le qualificazioni a Euro 2028. Dopo la debacle Mondiale contro la Spagna, la Federcalcio portoghese ha deciso di esonerare Roberto Martinez e portare sulla panchina Jorge Jesus, allenatore di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr durante la stagione passata, in cui i due hanno vinto un titolo assieme.
Cristiano Ronaldo e le parole su Ricardo CarvalhoCristiano Ronaldo è stato per lunghissimo tempo il leader tecnico e carismatico della nazionale portoghese. L'ex attaccante del Real Madrid era l'esempio da seguire e lui in cambio dell'aiuto cieco dei compagni, restituiva gol e assist, oltre che un Europeo nel 2016. Perciò, l'ex United is era posto in prima linea contro il comportamento del compagno Ricardo Carvalho in nazionale.
Il terzino lusitano, passato per Porto, Chelsea e Real Madrid, aveva fatto un'azione simile a quella svolta da Cristiano Ronaldo nell'ultima settimana. Nel lontano 2011, quando i due erano compagni anche di club, Ricardo Carvalho aveva deciso di lasciare il ritiro della nazionale in disaccordo con Paulo Bento. Il terzino era deluso dal fatto che negli XI fosse stato inserito Pepe senza allenamenti, mentre lui era stato relegato alla panchina. A proposito della questione, intervenne proprio il numero 7: "Nessuno ha il posto garantito in nazionale. Giocano i migliori e l'ultima parola è sempre dell'allenatore". Nei mesi successivi, CR7 chiuderà la polemica asserendo: "Ricardo Carvalho ha sicuramente commesso un errore, ma in fin dei conti li facciamo tutti".
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