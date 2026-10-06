Il Portogallo si trova in uno dei momenti più caldi della propria storia calcistica. Se in campo continua a regalare prestazioni convincenti e risultati più che ottimi, fuori dal campo continua ad impazzare la questione relativa a Cristiano Ronaldo. Infatti, la nazionale lusitana sta dominando il proprio girone di Nations League, conquistando precocemente la possibilità di essere testa di serie per le qualificazioni a Euro 2028. Dopo la debacle Mondiale contro la Spagna, la Federcalcio portoghese ha deciso di esonerare Roberto Martinez e portare sulla panchina Jorge Jesus, allenatore di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr durante la stagione passata, in cui i due hanno vinto un titolo assieme.

Cristiano Ronaldo in 2011 after Ricardo Carvalho left the Portugal camp because he wasn’t starting:



"No one has a guaranteed place. The coach decides"



He’s now done the same thing 😭😂 pic.twitter.com/3rLjRt6nKP — Johnny Cortes (@johnnycortes) October 6, 2026

Cristiano Ronaldo e le parole su Ricardo Carvalho

Il Portogallo ha vinto tutte le prime 4 partite: 2 volte contro la Norvegia, 1 contro il Galles e 1 contro la Danimarca. La polemica è scoppiata dopo i mancati minuti in campo del numero 7 contro la Norvegia, a cui sono seguite le assenze dagli allenamenti di CR7 eal ritiro portoghese dopo le parole apparentemente mediatrici del CT. Cristiano Ronaldo non è più ritenuto indispensabile per le tattiche dei lusitani, soprattutto in vista della consacrazione di(3 reti in 3 partite da titolare senza CR7). Eppure, c'è stato un tempo in cui il fuoriclasse portoghese non avrebbe digerito questo suo atteggiamento.Cristiano Ronaldo è stato per lunghissimo tempo il leader tecnico e carismatico della nazionale portoghese. L'ex attaccante del Real Madrid era l'esempio da seguire e lui in cambio dell'aiuto cieco dei compagni, restituiva gol e assist, oltre che un Europeo nel. Perciò, l'ex United is era posto in prima linea contro il comportamento del compagnoin nazionale.

PARIGI, FRANCIA - 18 GIUGNO: Martin Harnik dell'Austria salta davanti a Ricardo Carvalho del Portogallo durante la partita di UEFA EURO 2016 Gruppo F tra Portogallo e Austria al Parc des Princes il 18 giugno 2016 a Parigi, Francia. (Foto di Clive Rose / Getty Images)

Il terzino lusitano, passato per Porto, Chelsea e Real Madrid, aveva fatto un'azione simile a quella svolta da Cristiano Ronaldo nell'ultima settimana. Nel lontano 2011, quando i due erano compagni anche di club, Ricardo Carvalho aveva deciso di lasciare il ritiro della nazionale in disaccordo con Paulo Bento. Il terzino era deluso dal fatto che negli XI fosse stato inserito Pepe senza allenamenti, mentre lui era stato relegato alla panchina. A proposito della questione, intervenne proprio il numero 7: "Nessuno ha il posto garantito in nazionale. Giocano i migliori e l'ultima parola è sempre dell'allenatore". Nei mesi successivi, CR7 chiuderà la polemica asserendo: "Ricardo Carvalho ha sicuramente commesso un errore, ma in fin dei conti li facciamo tutti".