Il Portogallo si candida ad essere una delle favorite del Mondiale 2026. La nazionale guidata da Roberto Martinez può contare su una rosa di assoluto livello in ogni reparto. Il centro gravitazionale della squadra sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, ancora alla ricerca della sua prima Coppa del Mondo, in quello che potrebbe essere il suo ultimo torneo intercontinentale. Il centrocampo è il migliore dell'intera competizione con i parigini Vitinha-Joao Neves e l'ultimo MVP della Premier League Bruno Fernandes. La linea offensiva presenta ali fresche come Conceição e Leão, mentre a finalizzare ci penseranno CR7 e Gonçalo Ramos. In porta ci sarà l'ottimo Diogo Costa, fresco vincitore della Liga portoghese con Farioli. La linea difensiva è di livello assoluto con centrali top come Ruben Dias e terzini devastanti come Nuno Mendes, Matheus Nunes e João Cancelo. Proprio il blaugrana ha rilasciato un'intervista toccante, in cui ha ripercorso i momenti più complicati della sua vita.

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Cancelo e gli eventi che lo hanno segnato

LISBONA, PORTOGALLO - 6 GIUGNO: Joao Cancelo del Portogallo durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Cile all'Estadio Nacional do Jamor il 6 giugno 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il terzino portoghese viene da una seconda metà di stagione di buon livello. Cancelo infatti, dopo un anno e mezzo passato in Arabia saudita ha deciso di tornare in Europa per rimettersi in tiro per il Mondiale. Così, in gennaio ha fatto ritorno al Barcellona, con cui ha conquistato un titolo di Liga. Tuttavia, la sua classe in campo ha sempre nascosto delle parti della sua esistenza molto dolorose. In occasione dell'intervista la programma Alta Definição di SIC, il portoghese ha rivelato alcune esperienze dolorose che ancora lo accompagnano in campo.

Prima di tutto, Cancelo ha condiviso i dettagli sull'incidente in autostrada che ha portato alla morte della madre quando lui aveva solo 18 anni: "È stato senza dubbio il momento che più ha inciso nella mia vita. Non mi ricordo tutto, solo alcune cose come le urla di mia madre e i pianti di mio fratelli, che all'epoca aveva ancora 8 anni. Ho fatto il possibile per provare a intervenire. Ho anche alzato la macchina, ma non ne sono stato in grado. È impossibile sollevare un'automobile".

Comment il a vécu la mort de sa mère…



🗣️Joâo Cancelo : C'était un instant qui a changé ma vie pour toujours. Je me souviens de certaines choses. Je me souviens du dernier cri de ma mère. Je me souviens de mon frère qui pleurait, encore un enfant, de huit ans.



J'ai essayé de… — Blaugranation (@blaugranation_) June 13, 2026

Inoltre, il terzino del Barça ha raccontato della rapina subita nel 2021, quando giocava per il City: "Quando uno dei due ladri si è voltato, sono riuscito a colpirlo alla nuca facendogli scivolare via il coltello. Tuttavia, l'altro mi ha colpito dietro con una sbarra di ferro e mi ha provocato questa cicatrice che si vede ancora. Sono svenuto e quando ho ripreso coscienza mi sono trovato un coltello puntato alla gola".

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