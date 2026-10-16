Brighton e Palace incendiano la settima giornata, l'Aston Villa dopo la goleada europea va a Newcastle, Arsenal e Liverpool esame di maturità
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La Premier League torna protagonista nel weekend dal 17 al 19 ottobre con la settima giornata della stagione 2026/27. Dieci partite distribuite su tre giorni, tra rivalità storiche, scontri delicati e confronti che potrebbero già indirizzare gli equilibri della classifica.
Premier League: Chelsea all'ora di pranzo, Brentford-Liverpool con i popcornIl programma si apre sabato alle 12:30 con Everton-Chelsea, una sfida importante per entrambe le formazioni. I Blues cercano continuità, mentre i Toffees proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato di prestigio. Alle 15:00 riflettori puntati su Brentford-Liverpool. I Reds affrontano una trasferta insidiosa contro una squadra organizzata e difficile da superare. Contemporaneamente il Manchester City ospita l'Ipswich Town, in una gara sulla carta favorevole ai Citizens. Completa il pomeriggio Fulham-Hull City, confronto particolarmente importante per i Cottagers, chiamati a reagire a un avvio complicato.
L'Aston Villa a Newcastle, a Brighton derby della M23, De Zerbi non può più sbagliare
Alle 17:30 spazio a Newcastle-Aston Villa, uno degli incontri più interessanti del sabato, con due formazioni ambiziose pronte a contendersi punti preziosi. Domenica il programma propone tre partite alle 14:00. Spicca il derby M23 tra Brighton e Crystal Palace, una rivalità molto sentita dalle rispettive tifoserie. Grande attenzione anche a Leeds-Manchester United, confronto storico del calcio inglese, mentre Bournemouth e Sunderland si affrontano in una gara potenzialmente equilibrata. Alle 16:30 toccherà all'Arsenal, impegnato sul difficile campo del Nottingham Forest.
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