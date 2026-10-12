Un martedì decisamente insolito attende Yannick Cahuzac. L’allenatore del Lens si prepara a vivere una serata speciale, con il debutto in panchina in Champions League, ma prima dovrà dedicarsi a un impegno decisamente diverso: le lezioni per conseguire il diploma da allenatore professionista. Una situazione singolare, raccontata da L’Équipe, che mette in evidenza la particolare fase professionale vissuta dal tecnico francese.

🚨 Le mardi surréaliste qui attend Yannick Cahuzac 🇫🇷 ! 😳❤️💛



Avant de découvrir le banc de la Ligue des Champions demain soir, il devra d'abord assister à... ses cours.



En pleine validation de son diplôme (BEPF), il a exceptionnellement été autorisé à suivre sa session de… pic.twitter.com/ytar976njg — BeFootball (@_BeFootball) October 12, 2026

L'allenatore senza diploma, la storia di Cahuzac

Cahuzac, infatti, sta completando, il Brevet d’entraîneur professionnel de football, titolo necessario per allenare ai massimi livelli del calcio francese. La coincidenza del calendario ha reso questa giornata ancora più complicata: proprio nel giorno della sfida europea, il tecnico deve partecipare alla sessione di formazione prevista dal programma.

Per consentirgli di conciliare i due impegni, è stata concessa un’autorizzazione eccezionale: Cahuzac potrà seguire le lezioni in videoconferenza durante la giornata di martedì, organizzando la propria partecipazione alla formazione in funzione delle esigenze legate alla partita. Il caso è particolarmente curioso perché riguarda un allenatore chiamato a preparare una gara di Champions League, una delle competizioni più prestigiose del calcio mondiale, mentre prosegue contemporaneamente il proprio percorso di studi. Una situazione poco comune a questo livello, che testimonia quanto possa essere impegnativo conciliare la crescita professionale con le responsabilità di una squadra di vertice.

LENS, FRANCIA - 15 FEBBRAIO: Tifosi del RC Lens durante la partita di andata dei play-off a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2023/24 tra RC Lens e Sport-Club Freiburg allo Stade Bollaert-Delelis il 15 febbraio 2024 a Lens, Francia. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il Lens si prepara all'esordio in Champions

Il Lens scenderà in campo, nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Per Cahuzac sarà un appuntamento importante, non soltanto per il valore della partita, ma anche per la possibilità di misurarsi sul palcoscenico europeo da allenatore principale.

La vicenda racconta anche un aspetto meno conosciuto del mestiere dell’allenatore: dietro le partite, le conferenze stampa e le scelte tattiche, esiste un percorso di formazione che richiede tempo, studio e aggiornamento costante. Per Cahuzac, dunque, la giornata sarà divisa tra videolezioni e preparazione della partita, prima di concentrarsi completamente sul campo. Un martedì fuori dall’ordinario, nel quale il calcio giocato e quello studiato si ritroveranno a convivere nello stesso programma.