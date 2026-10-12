Prima il "dovere" poi il piacere per il giovanissimo tecnico francese che la mattina del suo esordio lo dovrà passare prima a...scuola
La festa del Lens: battuto il PSG e conquista la sua prima Supercoppa francese
Un martedì decisamente insolito attende Yannick Cahuzac. L’allenatore del Lens si prepara a vivere una serata speciale, con il debutto in panchina in Champions League, ma prima dovrà dedicarsi a un impegno decisamente diverso: le lezioni per conseguire il diploma da allenatore professionista. Una situazione singolare, raccontata da L’Équipe, che mette in evidenza la particolare fase professionale vissuta dal tecnico francese.
L'allenatore senza diploma, la storia di CahuzacCahuzac, infatti, sta completando il percorso per ottenere il BEPF, il Brevet d’entraîneur professionnel de football, titolo necessario per allenare ai massimi livelli del calcio francese. La coincidenza del calendario ha reso questa giornata ancora più complicata: proprio nel giorno della sfida europea, il tecnico deve partecipare alla sessione di formazione prevista dal programma.
Per consentirgli di conciliare i due impegni, è stata concessa un’autorizzazione eccezionale: Cahuzac potrà seguire le lezioni in videoconferenza durante la giornata di martedì, organizzando la propria partecipazione alla formazione in funzione delle esigenze legate alla partita. Il caso è particolarmente curioso perché riguarda un allenatore chiamato a preparare una gara di Champions League, una delle competizioni più prestigiose del calcio mondiale, mentre prosegue contemporaneamente il proprio percorso di studi. Una situazione poco comune a questo livello, che testimonia quanto possa essere impegnativo conciliare la crescita professionale con le responsabilità di una squadra di vertice.
Il Lens si prepara all'esordio in ChampionsIl Lens scenderà in campo martedì 13 ottobre contro lo Sporting CP, nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Per Cahuzac sarà un appuntamento importante, non soltanto per il valore della partita, ma anche per la possibilità di misurarsi sul palcoscenico europeo da allenatore principale.
La vicenda racconta anche un aspetto meno conosciuto del mestiere dell’allenatore: dietro le partite, le conferenze stampa e le scelte tattiche, esiste un percorso di formazione che richiede tempo, studio e aggiornamento costante. Per Cahuzac, dunque, la giornata sarà divisa tra videolezioni e preparazione della partita, prima di concentrarsi completamente sul campo. Un martedì fuori dall’ordinario, nel quale il calcio giocato e quello studiato si ritroveranno a convivere nello stesso programma.
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