C'è grande caos attorno alla sfida Argentina-Burkina Faso. L'amichevole organizzata fra le due nazioni sta affrontando vari ostacoli, che ne complicano la fattibilità. Mentre tutte le nazionali europee sono impegnate a giocarsi promozioni, retrocessioni e salvezze nelle rispettive leghe di Nations League, il resto del mondo è impegnato in amichevoli o qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027. L'Argentina ha organizzato queste partite per dare l'addio a Lionel Messi e capire chi potrà far parte del prossimo ciclo senza il campione con la 10.

JOHANNESBURG, SUDAFRICA - 10 FEBBRAIO: Charles Kaboré (Burkina Faso) sottrae palla a Eddy Onazi (Nigeria) durante la finale della Coppa d'Africa Orange 2013 tra Nigeria e Burkina Faso, disputata al National Stadium di Johannesburg, in Sudafrica, il 10 febbraio 2013. (Foto di Duif du Toit / Gallo Images/Getty Images)

Perciò, la Federcalcio Albiceleste ha deciso di organizzare 3 amichevoli per questa sosta nazionali: la prima è stata già giocata contro la Bolivia (vittoria per 4-0 con reti degli italiani Nico Paz e Lautaro Martinez), mentre rimangono in programma il match contro il Burkina Faso (stanotte alle 2) e contro il Benin il 7 ottobre all'1 di notte, l'ultima effettiva partita di Leo Messi con la propria nazionale.

I problemi logistici del Burkina Faso

Un seul joueur de la sélection du Burkina Faso 🇧🇫 est dans l'avion, tous les autres ont refusé...



On a donc convié (obligé) les U23 (dont le match contre le Mali a été annulé) pour éviter le forfait sachant que le vol depuis Casblanca a dû partir avec du retard et n'arrivera que… https://t.co/hKe1G0VNPm — Romain Molina (@Romain_Molina) October 3, 2026

Tuttavia, l'amichevole di stanotte sta affrontando continue problematiche per quanto riguarda l'arrivo nel territorio argentino dei giocatori africani. Inizialmente si pensava di annullare la sfida, ma alla fine sembra che la quadra per giocare il match sia stata trovata. I voli cancellati in Marocco, dove il Burkina Faso stava affrontando le partite di qualificazione alla coppa continentale (vittoria per 1-o contro la Repubblica Centrafricana), hanno rimesso in discussione tutto il programmadei burkinabé.I lunghi tempi di volo hanno fatto desistere tutti i calciatori tranne uno, complicando la realizzazione della sfida. Inoltre, nessun giocatore avrebbe percepito una somma, in quanto tutti i ricavi del match sarebbero andati all'Albiceleste. Secondo FasoSports e il giornalista Romain Molina, la Federcalcio del Burkina Faso non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo contrattuale e avrebbe così risolto l'impasse, spedendo la propriain Argentina. I giovani burkinabé, che avrebbero dovuto essere impegnati contro il Mali, atterreranno a Buenos Aires solamente 3 ore e mezza prima del fischio di inizio.