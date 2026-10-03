La nazionale africana sarà costretta a giocare con la propria selezione giovanile, che arriverà in Sudamerica a sole 3 ore dal calcio di inizio
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C'è grande caos attorno alla sfida Argentina-Burkina Faso. L'amichevole organizzata fra le due nazioni sta affrontando vari ostacoli, che ne complicano la fattibilità. Mentre tutte le nazionali europee sono impegnate a giocarsi promozioni, retrocessioni e salvezze nelle rispettive leghe di Nations League, il resto del mondo è impegnato in amichevoli o qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027. L'Argentina ha organizzato queste partite per dare l'addio a Lionel Messi e capire chi potrà far parte del prossimo ciclo senza il campione con la 10.
Perciò, la Federcalcio Albiceleste ha deciso di organizzare 3 amichevoli per questa sosta nazionali: la prima è stata già giocata contro la Bolivia (vittoria per 4-0 con reti degli italiani Nico Paz e Lautaro Martinez), mentre rimangono in programma il match contro il Burkina Faso (stanotte alle 2) e contro il Benin il 7 ottobre all'1 di notte, l'ultima effettiva partita di Leo Messi con la propria nazionale.
I problemi logistici del Burkina FasoTuttavia, l'amichevole di stanotte sta affrontando continue problematiche per quanto riguarda l'arrivo nel territorio argentino dei giocatori africani. Inizialmente si pensava di annullare la sfida, ma alla fine sembra che la quadra per giocare il match sia stata trovata. I voli cancellati in Marocco, dove il Burkina Faso stava affrontando le partite di qualificazione alla coppa continentale (vittoria per 1-o contro la Repubblica Centrafricana), hanno rimesso in discussione tutto il programma logistico dei burkinabé.
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