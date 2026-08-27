Oltre al pensare ad avere successi con la Prima Squadra di Luis Enrique, il Psg pensa anche al proprio settore giovanile. Infatti, da lì potrebbero uscire coloro che potrebbero rappresentare il club anche le rispettive Nazionali in futuro. Il club francese, ovviamente, vuole che i propri ragazzi crescano nel miglior modo possibili non solo in campo, ma anche fuori. Per questo motivo, i parigini hanno voluto dare il via ad un'iniziativa che punta ad incoraggiare i ragazzi a svolgere diverse attività.

Il Psg da il via all'operazione "detox" per i giovani calciatori

Nelle ultime ore, il sito francese RMC Sport ha riportato sul proprio sito l'iniziativa che il Paris Saint-Germain ha pensato per i ragazzi del proprio settore giovanile. Si tratta di un', che consiste nell'uso deida parte dei ragazzi e sostituirlo con altretra cui il suonare uno strumento musicale. Il tutto avrà inizio lunedì prossimo e coinvolgeràragazzi e ragazze compresi tra glied ianni. Tutti loro potranno usare il telefono solo per un'ora, per la precisione dalleallee ciò varrà anche nei fine settimana, in particolar modo durante le trasferte.

Salisburgo, Austria - 12 agosto 2026: Giocatori del Paris Saint-Germain festeggiano col trofeo della Supercoppa UEFA dopo la vittoria nella finale di Supercoppa UEFA tra Paris Saint-Germain ed Aston Villa allo Stadion Salzburg. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Dopo le 20:30, i giovani calciatori dovranno mettere i propri cellulari in un contenitore. Inoltre, solo coloro che hanno dai 16 anni in su potranno usarli per più tempo. Ai microfoni di RMC Sport, il direttore dell'accademia del club francese Medhi Rahoui ha speso qualche parola sull'iniziativa: "Anche se potrebbe sembrare una misura drastica, la consideriamo come un qualcosa di positivo dato che i cellulari possono risultare dannosi per i giovani ed ancor di più per gli sportivi di un certo livello". Con quest'iniziativa, quindi, il Paris Saint-Germain vuole promuovere l'uso responsabile dei cellulari ed incoraggiarli a svolgere altre attività e, per questo motivo, nell'accademia sono presenti dei pianoforti che i ragazzi potranno usare liberamente.