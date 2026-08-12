È il primo grande appuntamento europeo della nuova stagione. Questa sera, alle 21 alla Red Bull Arena di Salisburgo, PSG e Aston Villa si affrontano nella finale della Supercoppa Europea, mettendo in palio il primo trofeo internazionale della stagione 2026/27. I francesi arrivano all'appuntamento da campioni d'Europa, mentre gli inglesi hanno conquistato l'Europa League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Luis Enrique dovrebbe affidarsi a una formazione ancora condizionata dal particolare calendario estivo e dal rientro dei numerosi giocatori impegnati al Mondiale. Anche Unai Emery deve fare i conti con diverse assenze e con una rosa ancora in fase di assestamento. Per entrambe le squadre, dunque, la finale rappresenta un test importante oltre che l'occasione di iniziare la stagione con un trofeo.

PSG, Luis Enrique punta su Kvaratskhelia: le scelte in attacco

Ildovrebbe presentarsi con il 4-3-3. Tra i pali è favorito, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes. In mezzo al campo spazio a Mayulu, Vitinha e, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere protagonisti Akliouche, Dembelé e Khvicha Kvaratskhelia. Una formazione giovane e in parte obbligata, soprattutto considerando che diversi protagonisti della squadra parigina sono rientrati da poco dagli impegni con le rispettive Nazionali.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 6 MAGGIO: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain controlla il pallone durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Luis Enrique ha infatti spiegato alla vigilia che il gruppo non è ancora al massimo della condizione dopo un'estate completamente diversa dal solito. Il PSG ha disputato soltanto due amichevoli nella preparazione e arriva alla sfida con un'incognita importante sul piano fisico. I campioni d'Europa vogliono comunque difendere il trofeo conquistato un anno fa contro il Tottenham e provare a iniziare la nuova stagione nello stesso modo in cui avevano chiuso quella precedente: alzando una coppa.

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Aston Villa, Emery sceglie Abraham: Barkley sulla trequarti

L'di Unai Emery dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà, con Cash, Lindelof, Pau Torres e Maatsen a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da, chiamata a dare equilibrio alla squadra e a proteggere il reparto arretrato. Sulla trequarti, invece, Emery dovrebbe puntare sull'esperienza di, affiancati da Buendia, mentre il riferimento offensivo sarà

Una scelta che dà alla formazione inglese una struttura particolarmente fisica e tecnica, con Barkley chiamato a muoversi tra le linee e Abraham a rappresentare il punto di riferimento più avanzato. Il capitano McGinn avrà invece il compito di accompagnare l'azione e garantire intensità in entrambe le fasi. L'Aston Villa arriva così all'appuntamento con una formazione costruita per affrontare la qualità del PSG campione d'Europa e provare a giocarsi fino in fondo la possibilità di conquistare la Supercoppa Europea. Per Emery sarà anche l'occasione di misurare immediatamente il livello della propria squadra contro una delle formazioni più forti del continente.