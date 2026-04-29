Le due personalità importanti della squadra tedesca hanno avuto da ridire su alcune cose accadute nella giornata di ieri

Jacopo del Monaco
FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga

Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena

Polemiche dopo Psg-Bayern

Nella giornata di ieri ha avuto luogo la grande partita tra il Psg ed il Bayern Monaco. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'andata delle semifinali di Champions League. Al termine di un incontro pazzesco, i parigini hanno avuto la meglio vincendo con un punteggio di 5-4. A fine partita, però, non sono mancate le polemiche con Vincent Kompany e Max Eberl, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Bayern, che hanno avuto qualcosa da ridire rilasciato dichiarazioni molto importanti.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Caricamento post Instagram...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti