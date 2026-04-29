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Polemiche dopo Psg-Bayern

Nella giornata di ieri ha avuto luogo la grande partita tra il Psg ed il Bayern Monaco. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'andata delle semifinali di Champions League. Al termine di un incontro pazzesco, i parigini hanno avuto la meglio vincendo con un punteggio di 5-4. A fine partita, però, non sono mancate le polemiche con Vincent Kompany e Max Eberl, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Bayern, che hanno avuto qualcosa da ridire rilasciato dichiarazioni molto importanti.

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