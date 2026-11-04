Il Paris Saint- Germain sembra non volersi fermare più. Dopo aver battuto lo Slovan Bratislava, il Manchester City e il Barcellona, gli uomini di Luis Enrique asfaltano anche il Villareal con un netto 6-0. La formazione parigina ha confermato, ancora una volta, di essere una delle candidate alla vittoria della Champions League. Protagonista assoluto della serata di ieri è stato Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo ha siglato una doppietta ed è stato eletto Mvp del match. A tal proposito, dopo la partita è stato intercettato dai microfoni di Canal+ parlando dell'ambizione e dei sogni del suo team.

Dai sogni alla realtà: l'obiettivo di Fabian Ruiz

Il Psg non ha alcuna intenzione di accontentarsi dei traguardi già raggiunti. Dopo aver trionfato in Champions League negli ultimi due anni, i parigini puntano a scrivere un'altra pagina indelebile della loro storia. A raccontare le ambizioni del club è stato Fabian Ruiz: ". Siamo una squadra fortissima, un grande gruppo, abbiamo tutti gli stessi obiettivi e penso che questo lo dimostriamo in campo. Tutti hanno delle aspettative su di noi".

VILLARREAL, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain festeggia con i compagni il quarto gol della sua squadra durante la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Villarreal CF e Paris Saint-Germain allo Stadio de la Ceramica il 3 novembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il sogno del centrocampista spagnolo è quello di eguagliare il record del Real Madrid ossia vincere 3 Champions League consecutive. Durante il suo intervento, l'ex Napoli ha sottolineato i desideri della sua squadra: "Il nostro sogno? Vincere tre volte consecutivamente questo trofeo sarebbe davvero magnifico, ma sappiamo quanto sia complicato. Quello che possiamo garantire è che noi abbiamo tutta la voglia di arrivare in finale anche quest'anno. Lavoriamo ogni giorno affinché questo sogno possa coronarsi".

Caricamento post Instagram...

Dal mercato al pensiero per Jesus de Miguel

Nonostante una serata perfetta, Fabian Ruiz ha voluto rivolgere un pensiero per la scomparsa di: "In primis, voglio esprimere il mio dispiacere per quanto accaduto a Jesus de Miguel.. Siamo veramente tutti dispiaciuti".

Inoltre, ha elogiato anche le qualità della squadra avversaria: "Sapevamo di venire a giocare in un campo difficile, contro una grande squadra ben messa in campo. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre chance. Voglio comunque congratularmi con il Villareal".

VILLARREAL, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain festeggia con i compagni il quarto gol della sua squadra durante la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Villarreal CF e Paris Saint-Germain allo Stadio de la Ceramica il 3 novembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

L'ultimo pensiero del centrocampista è stato rivolto al mercato svolto dalla dirigenza francese in estate: "Eravamo una squadra abbastanza forte anche lo scorso anno. Non so dirvi se questa volta siamo più o meno forti: l'unica cosa certa è che i neo arrivati si sono inseriti perfettamente nei meccanismi del nostro tecnico e ci stanno dando una grande mano. Noi cerchiamo sempre di aiutarli, vogliamo sempre dare il massimo l'uno per l'altro".