Il tecnico del PSG ha rilasciato dichiarazioni di elogio sia nei confronti della squadra che degli avversari: questa sera può completare una stagione assolutamente dominante

Mattia Celio Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 13:44)

Il PSG si prepara per la sfida di questa sera contro il Chelsea. La sfida che decreterà la vincitrice del 21° Mondiale per Club, il primo con format a 32 squadre. In caso di vittoria i parigini non solo vincerebbero il torneo per la prima volta nella loro storia ma porterebbero a termine un'annata semplicemente perfetta, fatta di trionfi sia in Francia che in Europa. Ma Luis Enrique predice calma. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

PSG, Luis Enrique in conferenza stampa: "Ci sono 11 stelle in questa squadra" — Luis Enrique ha preso parte alla tradizionale conferenza stampa pre-partita. L'allenatore del PSG arrivata a disputare questa finale dopo una cavalcata semplicemente dominante tanto da annichilire squadre come Real e Atletico Madrid con un roboante 4-0. E questo vale non solo in questa competizione ma anche in tutta la stagione dove la squadre del tecnico spagnolo è stata semplicemente eccezionale. Ma a cosa è dovuto questo dominio? Il tecnico ha risposto così: "Ci sono 11 stelle in questa squadra, non ne vogliamo solo una - parole che esprimono senso di appartenenza al club e sinonimo di squadra - Ci stiamo dirigendo verso l’ultima partita della stagione con ottime vibrazioni ed è importante per noi concludere questa stagione storica nel miglior modo possibile. I miei giocatori sono stati sensazionali, sono stati incredibili per tutto l’anno. Abbiamo fatto la storia e vogliamo continuare così”.

Una stella che, però, non si definisce lo stesso allenatore. Forse un po' modesto? Lui non la pensa così: "Non sono una stella. Non lo ero da giocatore e non lo sono nemmeno ora. Mi piace il mio lavoro ed è meraviglioso quando le cose vanno bene, perché il nostro lavoro ci permette di rendere felici così tante persone. Ma ho fatto molto meglio in altre occasioni, quando ho ricevuto molte critiche. Questo non è un problema per me, perché sono più motivato quando vengo criticato che quando vengo elogiato. Per quanto riguarda la mia migliore stagione da allenatore, potrebbe esserlo, ma dobbiamo vincere domenica per coronare il tutto per tutto”.

Luis Enrique che questa sera si troverà contro il collega Enzo Maresca, allenatore verso il quale l'ex tecnico della Roma ha voluto rilasciare parole di elogio, e anche per il Chelsea: "Hanno vinto la Conference League, stanno migliorando e hanno ottimi giocatori. L’allenatore sta facendo un ottimo lavoro. Mi piace molto Enzo Maresca e il tipo di calcio che gioca. Non sarà una partita facile. Cercheremo di dare il massimo, di dare il 100% e di concludere una stagione eccezionale”.