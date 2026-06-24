Carlos Queiroz non nasconde la propria rabbia dopo il pareggio per 0-0 tra Ghana e Inghilterra ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico delle Black Stars ha puntato il dito contro la direzione arbitrale e soprattutto contro il VAR, accusato di non essere intervenuto in occasione di un contatto tra Ezri Konsa e Prince Adu che, a suo giudizio, avrebbe dovuto portare all'assegnazione di un calcio di rigore e all'espulsione del difensore inglese. Nel post-partita, l'allenatore portoghese ha utilizzato toni sarcastici per esprimere il proprio disappunto, definendo l'Inghilterra "molto fortunata". Oltre alle polemiche arbitrali, Queiroz ha raccontato anche un acceso confronto avuto con Jude Bellingham all'intervallo, nato dopo un duro intervento del centrocampista inglese ai danni di Jerome Opoku.

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Queiroz al veleno: "L'Inghilterra è stata molto fortunata. Il VAR dormiva"

Al termine della sfida di Foxborough, Carlossi è presentato davanti ai giornalisti con poche certezze sul funzionamento dele con molte recriminazioni per un episodio che, secondo lui, avrebbe potuto cambiare il risultato della partita. Nel mirino del tecnico del Ghana è finito il contatto tra, giudicato daun fallo evidente da calcio di rigore. "Non sono sicuro che il VAR funzioni ancora ai Mondiali. Abbiamo ancora il VAR? Funziona? Ho qualche dubbio", ha dichiarato con sarcasmo. L'allenatore ha poi rincarato la dose: "L'Inghilterra è stata molto fortunata. Molto fortunata. Ancora una volta il VAR si è preso un caffè". Secondonon si trattava soltanto di un, ma anche di un episodio da: "Era un rigore netto e un cartellino rosso".

DOHA, QATAR - 29 novembre 2022: Carlos Queiroz, ex commissario tecnico dell'Iran, osserva l'incontro durante la partita del Gruppo B dei Mondiali FIFA Qatar 2022 tra Iran e Stati Uniti, disputata all'Al Thumama Stadium il 29 novembre 2022 a Doha, in Qatar. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il commissario tecnico ha comunque provato ad alleggerire i toni, spiegando che il suo sarcasmo era anche un modo per evitare possibili sanzioni. Le tensioni non si sono fermate alle decisioni arbitrali. Queiroz ha infatti raccontato di aver avuto un duro scambio con Jude Bellingham all'intervallo. "La mia intenzione era soltanto dirgli di calmarsi dopo il fallo commesso sul nostro giocatore", ha spiegato il tecnico, riferendosi a un intervento del centrocampista inglese su Jerome Opoku. Da lì sarebbe nata una discussione accesa, con Queiroz che ha accusato il giocatore del Real Madrid di aver reagito con parole poco rispettose, alimentando ulteriormente il clima di nervosismo attorno a una partita già segnata dalle polemiche.

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