Per evitare di ripetere gli scempi di inizio anno, la dirigenza del Racing ha preso una decisione tanto drastica quanto inevitabile, ovvero cambiare radicalmente il personale addetto alla manutenzione . Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri profili social, l'istituzione di Avellaneda ha annunciato la rivoluzione interna e la fine degli appalti. "Si informa che, a causa degli eventi accaduti quest'anno, a partire da ora la cura e la preservazione del campo di gioco dello stadio sarà realizzata direttamente dal personale del Club assunto per questo compito specifico e con l'assistenza di consulenti, senza alcuna esternalizzazione", si legge nella dura nota diramata dalla società biancoceleste.

L'amaro addio dello storico giardiniere

Una vera e propria riorganizzazione aziendale che ha portato all'inevitabile e amaro addio di Walter Aciar, l'uomo che si è preso cura del prato del Cilindro ininterrottamente per gli ultimi sei anni. Dopo aver appreso la notizia del suo defenestramento, Aciar ha voluto affidare ai social network un video di commiato dal sapore decisamente malinconico. Mostrando con orgoglio le perfette condizioni in cui lascia il terreno di gioco, lo storico giardiniere ha scritto: "Ultimo giorno al Racing, grazie per i sei grandi anni, ecco come si presenta il prato oggi". E in effetti, le sue inquadrature combaciano perfettamente con i rilievi dei media argentini. In occasione del super match contro il Millonario, i ventidue in campo avranno a disposizione un vero e proprio tavolo da biliardo.