Ad Avellaneda sale la febbre per il grande Clásico. Il Racing si prepara a ospitare il River Plate questa domenica alle 20:00, in occasione della 14esima giornata del Torneo di Apertura, e la notizia più rassicurante per i tifosi arriva proprio dal terreno di gioco. Il prato del leggendario Cilindro (lo stadio Presidente Perón) si presenta finalmente in condizioni perfette. Le immagini esclusive recuperate da TyC Sports mettono la parola fine a settimane di feroci polemiche. Un vero e proprio sollievo, specialmente se ricordiamo il disastro dello scorso gennaio. Per il debutto contro il Rosario Central il campo era in uno stato pietoso. All'epoca il club si giustificò parlando di una fallimentare rimozione dell'erba invernale, un pasticcio che mise addirittura a rischio il regolare svolgimento della partita.
ARGENTINA
Racing-River, il Cilindro è pronto: prato perfetto dopo le polemiche. Ma il club licenzia il giardiniere
La mossa drastica: via gli appalti esterni—
Per evitare di ripetere gli scempi di inizio anno, la dirigenza del Racing ha preso una decisione tanto drastica quanto inevitabile, ovvero cambiare radicalmente il personale addetto alla manutenzione. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri profili social, l'istituzione di Avellaneda ha annunciato la rivoluzione interna e la fine degli appalti. "Si informa che, a causa degli eventi accaduti quest'anno, a partire da ora la cura e la preservazione del campo di gioco dello stadio sarà realizzata direttamente dal personale del Club assunto per questo compito specifico e con l'assistenza di consulenti, senza alcuna esternalizzazione", si legge nella dura nota diramata dalla società biancoceleste.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
L'amaro addio dello storico giardiniere—
Una vera e propria riorganizzazione aziendale che ha portato all'inevitabile e amaro addio di Walter Aciar, l'uomo che si è preso cura del prato del Cilindro ininterrottamente per gli ultimi sei anni. Dopo aver appreso la notizia del suo defenestramento, Aciar ha voluto affidare ai social network un video di commiato dal sapore decisamente malinconico. Mostrando con orgoglio le perfette condizioni in cui lascia il terreno di gioco, lo storico giardiniere ha scritto: "Ultimo giorno al Racing, grazie per i sei grandi anni, ecco come si presenta il prato oggi". E in effetti, le sue inquadrature combaciano perfettamente con i rilievi dei media argentini. In occasione del super match contro il Millonario, i ventidue in campo avranno a disposizione un vero e proprio tavolo da biliardo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA