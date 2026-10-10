Biglie e aerei di carta in campo contro Presa! La partita tra Rayo Vallecano e Athletic viene sospesa

Un ritorno decisamente amaro quello del Rayo Vallecano a Vallecas. La squadra madrilena, al "primo vero" appuntamento casalingo, vede scoppiare la protesta di una parte dei propri tifosi. Bersaglio della critica, neanche a dirlo, la società che ha avallato la scelta di costruire un nuovo impianto, con buona pace dell'identità del club. Così, la partita che segna il ritorno del Vallecano in Liga nel proprio stadio non dura nemmeno 30 minuti.

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sospesa: cosa c'è dietro la protesta dei tifosi di casa?

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao è iniziata regolarmentecome sfida valevole per l'ottava giornata di Liga. Al, con la partita ancora ferma sullo 0-0, alcuni sostenitori della squadra casalinga hanno cominciato a gettare sul campo. L'arbitro dell'incontro, il signor, ha preferito sospendere solo temporaneamente il match. Al 24° la gara è ripartita, ma quegli stessi tifosi hanno ricominciato a manifestare il loro dissenso verso la società, gettando altri oggetti sul rettangolo di gioco.

MADRID, SPAGNA - 09 APRILE: I tifosi del Rayo Vallecano mostrano il loro sostegno durante la partita di andata dei Quarti di Finale della UEFA Conference League 2025/26 tra Rayo Vallecano de Madrid e AEK Atene FC allo Stadio Vallecas il 09 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Dopo aver atteso ancora a lungo, alla fine il direttore di gara ha consultato i capitani delle due compagini, oltre ai loro allenatori. La decisione finale, pertanto, ha portato alla sospensione definitiva della gara, con il benestare ulteriore della autorità presenti allo stadio. Resta ora da definire la data del rinvio, con le due squadre che non hanno impegni europei infrasettimanali.

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Alla base della polemica c'è lain cui verserebbe l'attuale impianto degli spagnoli. I tifosi del Rayo esigono che venga sottoposto a un'opera di manutenzione e miglioramento, mentre il club storce il naso. Il presidente, dal canto suo, spinge per dare al Rayo Vallecano una nuova casa, costruendo un altro stadio. Così facendo, si smantellerebbe l'identità del club e i tifosi non ne vogliono sapere. Proprio per le condizioni precarie del proprio stadio, i primi tre impegni casalinghi s'erano giocati all'Estadio Municipal de Butarque di