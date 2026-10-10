Il ritorno a Vallecas del Rayo si interrompe definitivamente dopo neanche mezz'ora di gioco
Biglie e aerei di carta in campo contro Presa! La partita tra Rayo Vallecano e Athletic viene sospesa
Un ritorno decisamente amaro quello del Rayo Vallecano a Vallecas. La squadra madrilena, al "primo vero" appuntamento casalingo, vede scoppiare la protesta di una parte dei propri tifosi. Bersaglio della critica, neanche a dirlo, la società che ha avallato la scelta di costruire un nuovo impianto, con buona pace dell'identità del club. Così, la partita che segna il ritorno del Vallecano in Liga nel proprio stadio non dura nemmeno 30 minuti.
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sospesa: cosa c'è dietro la protesta dei tifosi di casa?Rayo Vallecano-Athletic Bilbao è iniziata regolarmente alle 14 come sfida valevole per l'ottava giornata di Liga. Al 13° minuto di gioco, con la partita ancora ferma sullo 0-0, alcuni sostenitori della squadra casalinga hanno cominciato a gettare sul campo aeroplanini di carta e palline di gomma. L'arbitro dell'incontro, il signor Sanchez, ha preferito sospendere solo temporaneamente il match. Al 24° la gara è ripartita, ma quegli stessi tifosi hanno ricominciato a manifestare il loro dissenso verso la società, gettando altri oggetti sul rettangolo di gioco.
Dopo aver atteso ancora a lungo, alla fine il direttore di gara ha consultato i capitani delle due compagini, oltre ai loro allenatori. La decisione finale, pertanto, ha portato alla sospensione definitiva della gara, con il benestare ulteriore della autorità presenti allo stadio. Resta ora da definire la data del rinvio, con le due squadre che non hanno impegni europei infrasettimanali.
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