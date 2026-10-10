Dopo le polemiche arbitrali di Mourinho e le frecciate social, il post derby non è ancora finito
Federico Valverde fa discutere. Il centrocampista tuttofare del Real Madrid era rimasto gravemente infortunato nel derby con l'Atletico. La distorsione alla caviglia era apparsa subito molto dolorosa con conseguenti esami che hanno confermato il trauma. Eppure, passata soltanto qualche settimana, il giocatore sarebbe già pronto per giocare e l'Atletico polemizza con i medici del Real.
Caso Valverde, l'Atletico alza il polverone: "Bravo Real, diagnosi del tutto sbagliata"Il 20 settembre scorso l'Atletico batteva 2-1 il Real Madrid nella stracittadina del Wanda Metropolitano. Al netto del successo ottenuto sul campo, i Colchoneros hanno dovuto affrontare un post-partita turbolento, segnato dalle dichiarazioni polemiche dell'allenatore del Real, Mourinho. Questi si è lamentato per l'arbitraggio dell'incontro, insinuando anche possibili macchinazioni e, secondo Simeone, mancando di rispetto all'operato svolto dall'Atletico Madrid.
Oltre a ciò, nel corso della partita, Valverde aveva ricevuto un tackle da Kang-in Lee e, nonostante sia rimasto in campo per tutti i 90 minuti, si era fatto molto male. L'intervento sull'uruguaiano era uno di quelli di cui si era più lamentato Mourinho, sottolineandone la gravità. Dopo la presunta distorsione di terzo grado, ci si attendevano tempi di recupero piuttosto lunghi per il centrocampista. Invece, Valverde è già tra i convocati per la prima partita dopo la sosta del Real.
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