Federico Valverde fa discutere. Il centrocampista tuttofare del Real Madrid era rimasto gravemente infortunato nel derby con l'Atletico. La distorsione alla caviglia era apparsa subito molto dolorosa con conseguenti esami che hanno confermato il trauma. Eppure, passata soltanto qualche settimana, il giocatore sarebbe già pronto per giocare e l'Atletico polemizza con i medici del Real.

Caso Valverde, l'Atletico alza il polverone: "Bravo Real, diagnosi del tutto sbagliata"

Il 20 settembre scorso l'Atletico battevail Real Madrid nella stracittadina del Wanda Metropolitano. Al netto del successo ottenuto sul campo, i Colchoneros hanno dovuto affrontare, segnato dalle dichiarazioni polemiche dell'allenatore del Real, Mourinho . Questi si è lamentato per l'arbitraggio dell'incontro, insinuando anche possibili macchinazioni e, secondo Simeone, mancando di rispetto all'operato svolto dall'Atletico Madrid.

MADRID, SPAGNA - 08 SETTEMBRE: Federico Valverde del Real Madrid osserva durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano allo Stadio Santiago Bernabeu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Oltre a ciò, nel corso della partita, Valverde aveva ricevuto un tackle da Kang-in Lee e, nonostante sia rimasto in campo per tutti i 90 minuti, si era fatto molto male. L'intervento sull'uruguaiano era uno di quelli di cui si era più lamentato Mourinho, sottolineandone la gravità. Dopo la presunta distorsione di terzo grado, ci si attendevano tempi di recupero piuttosto lunghi per il centrocampista. Invece, Valverde è già tra i convocati per la prima partita dopo la sosta del Real.

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L'Atletico, stupito dalla guarigione "fulminea" del classe 1998,sui propri profili social. "". Insomma, un modo polemico per deridere la diagnosi fin troppo pessimista dei Blancos. Dopo tre settimane di sosta per le nazionali che sembravano aver gettato acqua sul fuoco, gli animi dei protagonisti del Derby di Madrid sono tornati improvvisamente accesissimi. Prossimo avversario del Real, per la cronaca, è il Villarreal.