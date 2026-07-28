A seguito di controlli, la Comunidad di Madrid sospende la concessione dello stadio al Rayo Vallecano.
La catena umana dei tifosi Rayo Vallecano: "Non sposteranno il nostro stadio"
Guai per il Rayo Vallecano: la Comunidad di Madrid sospende in via cautelare le concessione dello Stadio di Vallecas ai Los Franjirrojos. Come riportato da Gianluca di Marzio, l'annuncio è arrivato tramite un comunicato da parte del governo regionale, oltre che tramite le parole dell'assessore Mariano De Paco: "Abbiamo emesso un'ordinanza di estinzione della concessione in misura cautelare" .
Stadio non a norma, non garantirebbe la tutela della sicurezza pubblicaNel comunicato dell'assessore al Turismo, Sport e Cultura, viene spiegata la motivazione di questa mancata concessione, e vi è sottolineato come lo stadio attualmente non garantirebbe la tutela della sicurezza pubblica, ed insieme alla Comunidad di Madrid, che torna a gestire direttamente l'impianto sportivo, hanno revocato la concessione alla squadra spagnola in seguito a carenze sui documenti delle ristrutturazioni.
Negli ultimi periodi si era già parlato di un ammodernamento dello stadio, con l'idea di ampliare i posti a sedere fino a 18.500, con un investimento di circa 60 milioni. Attualmente senza concessione, club e tifosi trattengono il fiato, le attività della squadra ripartiranno il 15 agosto in trasferta con il Siviglia, ma toccherà poi, il 20 ospitare il Deportivo Alaves, quindi i tempi sono corti, in più il club ora attende gli effetti pratici riguardante la mancata manutenzione della struttura.
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