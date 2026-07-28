Guai per il Rayo Vallecano: la Comunidad di Madrid sospende in via cautelare le concessione dello Stadio di Vallecas ai Los Franjirrojos. Come riportato da Gianluca di Marzio, l'annuncio è arrivato tramite un comunicato da parte del governo regionale, oltre che tramite le parole dell'assessore Mariano De Paco: "Abbiamo emesso un'ordinanza di estinzione della concessione in misura cautelare" .

Stadio non a norma, non garantirebbe la tutela della sicurezza pubblica

Nel comunicato dell'assessore al Turismo, Sport e Cultura, viene spiegata la motivazione di questa mancata concessione, e vi è sottolineato comeed insieme alla Comunidad di Madrid, che torna a gestire direttamente l'impianto sportivo, hanno revocato la concessione alla squadra spagnola in seguito a carenze sui documenti delle ristrutturazioni.Risultano, infatti dati sconfortanti per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria,, che oltre a vedersi sottratto il campo da gioco, viene accusata anche di non essere responsabile e di non poter gestire un impianto pubblico in maniera adeguata. In questo momento il Rayo si ritrova senza uno stadio a poche settimane dall'inizio della stagione, la Federazione spagnola e la Liga sono già al lavoro per garantire lo svolgersi delle attività nello Stadio de Vallecas e si valutano anche la convenzione con terze parti che prendano in gestione l'impianto.

Negli ultimi periodi si era già parlato di un ammodernamento dello stadio, con l'idea di ampliare i posti a sedere fino a 18.500, con un investimento di circa 60 milioni. Attualmente senza concessione, club e tifosi trattengono il fiato, le attività della squadra ripartiranno il 15 agosto in trasferta con il Siviglia, ma toccherà poi, il 20 ospitare il Deportivo Alaves, quindi i tempi sono corti, in più il club ora attende gli effetti pratici riguardante la mancata manutenzione della struttura.