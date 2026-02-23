In vista del derby di domenica, il club, attraverso il proprio profilo social , ha deciso di aprire le porte ai propri tifosi nell'ultimo allenamento prima della grande sfida: non una scelta casuale, ma quasi un rito scaramantico visto che questo metodo ha portato fortuna nella gara di andata. In quell'occasione erano presenti quasi 11.000 tifos i, che acclamavano tutta la squadra e in particolar modo il loro gioiello Isco , infortunatosi qualche giorno prima, vicino alla squadra in una partita così delicata ma cosi tanto importante. Il messaggio da parte del club è chiaro: i derby si vincono insieme dal primo all'ultimo minuto. Tutto è pronto, o quasi, l'atmosfera inizia a surriscaldarsi, fra poche ore toccherà al campo.

Il comunicato del Club e il momento del Betis

"Il grande derby lo giochiamo tutti fin dal giorno prima" così ha parlato il Betis per caricare il pubblico in vista di questa esuberante sfida: un rito scaramantico che ha portato buona sorte nella gara di andata vinta per 2-0 dai biancoverdi ( in gol Fornals e Clavell). La squadra di Manuel Pellegrini vive un buon momento di forma, infatti, Los Verdiblancos occupano il quinto posto in classifica ne La Liga mostrando grande solidità e ottenendo grandi risultati sia davanti al proprio pubblico che in trasferta: pienamente in corsa per un posto in Europa League, il sogno rimane sempre l'ingresso in Champions League. Occhio particolare rivolto a Antony, le noie muscolari sono sempre dietro l'angolo, ma il talento brasiliano è pronto a combattere questa battaglia con i suoi compagni di squadra, trasformando le lacrime di sabato in sorrisi di gioia. Si sa il derby è una partita a sè e Club, mister, staff e giocatori sono determinati a raggiungere l'obbiettivo.