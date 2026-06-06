Sono giorni caldissimi in quel di Madrid. Nella giornata di domani si svolgeranno le celeberrime elezioni presidenziali del Real Madrid e il dibattito fra Florentino Perez ed Enrique Riquelme sta prendendo fuoco. Il primo vuole continuare il suo regno che ha governato dal 2000 al 2006 e dal 2009 fino ad oggi. L'attuale numero 1 propone soluzioni di stabilità e solidità negli ambiti istituzionali e finanziari dei blancos. Inoltre, dopo aver già annunciato l'ingaggio dello Special One, José Mourinho, di Ismael Konaté dal Liverpool e Denzel Dumfries dall'Inter, ha affermato di aver avanzato un'offerta da 150 milioni per Michael Olise. Enrico Riquelme invece propone il cambiamento: il 37enne, vorrebbe revisionare il modello del club, aumentando l'importanza dei soci e riducendo il ruolo dell'one man show florentiniano. Inoltre, anche lui ha speso parole importanti sul tema calciomercato, parlando di Rodri e Haaland. La tensione in città è alta per i blancos ma anche per la visita di Papa Leone XIV in Spagna.

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Papa Leone XIV tifa Real Madrid

CITTÀ DEL VATICANO, VATICANO - 8 MAGGIO: Il neoeletto Pontefice, Papa Leone XIV, viene visto per la prima volta dal balcone del Vaticano l'8 maggio 2025 nella Città del Vaticano. Una colonna di fumo bianco è stata vista sopra il Vaticano nelle prime ore di questa sera, mentre il Conclave dei Cardinali ha impiegato solo due giorni per eleggere il Cardinale Robert Francis Prevost, che sarà conosciuto come Papa Leone XIV, come 267° Sommo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco il Lunedì di Pasqua. (Foto di Christopher Furlong/Getty Images)

Papa Prevost infatti sta attraversando la penisola iberica, in un viaggio che lo terrà impegnato per circa 7 giorni. Durante il suo percorso sacro, il Pontefice statunitense toccherà anche le sponde di Barcellona e Isole Canarie, dopo aver vistato la capitale Madrid. Nella città più importante della Spagna, Papa Leone XIV parteciperà ad un grande raduno con i tifosi allo stadio Santiago Bernabeu, casa dei supporter dei blancos.

Leone XIV e il calcio: "Il Papa sostiene tutti, ma in Spagna Prevost tifa Real Madrid". Il Pontefice scherza con i giornalisti a bordo dell'aereo #ANSA pic.twitter.com/1W332tSOXB — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 6, 2026

Oggi è circolato un video sui social che rappresenta un breve scambio tra il Pontefice e la giornalista di Crux Now, Elise Ann Allen. Sull'aereo infatti, Elise chiede rapidamente a Prevost per chi facesse il tifo in territorio spagnolo e il Pontefice ha risposto così: "Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost ha una simpatia per il Real Madrid". Inoltre, Papa Leone XIV ha affermato di essere impegnato a tifare USA in vista dei prossimi mondiali centro-nord-americani.

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