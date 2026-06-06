Il Pontefice statunitense sarà impegnato nella visita alla capitale spagnola durante i giorni chiave dell'elezioni presidenziali del Real Madrid
Sono giorni caldissimi in quel di Madrid. Nella giornata di domani si svolgeranno le celeberrime elezioni presidenziali del Real Madrid e il dibattito fra Florentino Perez ed Enrique Riquelme sta prendendo fuoco. Il primo vuole continuare il suo regno che ha governato dal 2000 al 2006 e dal 2009 fino ad oggi. L'attuale numero 1 propone soluzioni di stabilità e solidità negli ambiti istituzionali e finanziari dei blancos. Inoltre, dopo aver già annunciato l'ingaggio dello Special One, José Mourinho, di Ismael Konaté dal Liverpool e Denzel Dumfries dall'Inter, ha affermato di aver avanzato un'offerta da 150 milioni per Michael Olise. Enrico Riquelme invece propone il cambiamento: il 37enne, vorrebbe revisionare il modello del club, aumentando l'importanza dei soci e riducendo il ruolo dell'one man show florentiniano. Inoltre, anche lui ha speso parole importanti sul tema calciomercato, parlando di Rodri e Haaland. La tensione in città è alta per i blancos ma anche per la visita di Papa Leone XIV in Spagna.
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Papa Leone XIV tifa Real Madrid
Papa Prevost infatti sta attraversando la penisola iberica, in un viaggio che lo terrà impegnato per circa 7 giorni. Durante il suo percorso sacro, il Pontefice statunitense toccherà anche le sponde di Barcellona e Isole Canarie, dopo aver vistato la capitale Madrid. Nella città più importante della Spagna, Papa Leone XIV parteciperà ad un grande raduno con i tifosi allo stadio Santiago Bernabeu, casa dei supporter dei blancos.
Leone XIV e il calcio: "Il Papa sostiene tutti, ma in Spagna Prevost tifa Real Madrid". Il Pontefice scherza con i giornalisti a bordo dell'aereo #ANSA pic.twitter.com/1W332tSOXB— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 6, 2026
Oggi è circolato un video sui social che rappresenta un breve scambio tra il Pontefice e la giornalista di Crux Now, Elise Ann Allen. Sull'aereo infatti, Elise chiede rapidamente a Prevost per chi facesse il tifo in territorio spagnolo e il Pontefice ha risposto così: "Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost ha una simpatia per il Real Madrid". Inoltre, Papa Leone XIV ha affermato di essere impegnato a tifare USA in vista dei prossimi mondiali centro-nord-americani.
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