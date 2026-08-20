Uno dei giocatori sui quali il Real Madrid potrà contare per la stagione 2026/2027 risponde al nome di Ibrahima Konaté. Il calciatore, infatti, è uno dei colpi in entrata che la squadra che milita nella Liga Spagnola ha messo a segno nel corso della sessione di calciomercato ancora in corso. Con il suo arrivo, i Blancos hanno portato nella capitale uno dei difensori migliori degli ultimi tempi che, fino a pochi mesi fa, componeva con Virgil van Dijk un'incredibile coppia difensiva al Liverpool. Nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del calciatore transalpino, il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Real Madrid, Konaté: "Questo è un giorno speciale per me"

Così come Bernardo Silva , il Real ha preso anche il difensore centrale nato nel 1999 a. Infatti, il contratto di Konaté col Liverpool è scaduto alla fine del mese di giugno lasciando, così, la squadra didopo cinque stagioni. I Blancos hanno approfittato della situazione e hanno ottenuto il si del giocatore. Con queste, il difensore si è presentato al suo nuovo club: "Si tratta di un momento speciale per me perché la maglia del Real Madrid è la prima che abbia mai avuto. Mio fratello maggiore me l'ha regalata. Fin da piccolo sognavo di giocare con questa squadra ed ora lo sto realizzando".

Manchester, Inghilterra - 3 maggio 2026: Ibrahima Konaté del Liverpool saluta i tifosi durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all'Old Trafford. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Successivamente, Konaté ha parlato dell'essere consapevole di cosa significhi giocare per un club così importante: "Il Real ha sempre aspirazioni molto alte e chiunque venga qui lo sa. Darò tutto per questa maglia sia dentro che fuori dal campo e prometto di dare il massimo". In conclusione, l'ex calciatore del Lipsia e del Liverpool ha speso qualche parola sul vincere la Champions League: "Ho giocato solo una finale, quella di quattro anni fa a Parigi vinta dal Real Madrid. Adesso voglio scrivere la storia con questo club, sollevare trofei ed aiutare la squadra a vincere. Hala Madrid!".