L'intervista di José Mourinho a Josep Pedrerol di El Chiringuito sta facendo parlare moltissimo, come ampiamente prevedibile. Lo Special One, nella seconda parte uscita ieri sera, ha parlato anche di Lamine Yamal e Yan Diomande, non mandandole a dire, come nel suo stile.

Mourinho: "Yamal? Non troverebbe spazio da noi"

Il nuovo allenatore delè stato stuzzicato sulla volontà, ipotetica, di volere in rosa con sé, stella del. Questa la risposta del portoghese: "No, no., senza dubbio. Giovane giocatore con un margine incredibile di crescita. Non è normale, a quest'età, venti o diciannove anni, essere campioni europei e mondiali, ma abbiamo una squadra di alto livello.".

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JANUARY 11: Lamine Yamal del FC Barcelona si scontra con Dean Huijsen del Real Madrid durante la finale della Supercoppa di Spagna tra FC Barcelona e Real Madrid presso lo Stadio King Abdullah Sports City Hall l'11 gennaio 2026 a Jeddah, in Arabia Saudita. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Con queste dichiarazioni, Mourinho ha già infiammato El Clasico, proprio come amava fare durante la sua prima avventura a Valdebebas, nelle iconiche conferenze stampa al veleno contro Guardiola e il Barcellona. L'ex allenatore dell'Inter ha poi risposto alla domanda su Flick e se gli piace il calcio offerto dal tedesco: "Sì, sì, mi piace. Ottimo lavoro. Flick, Deco e ovviamente giocatori, mi piacciono".

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Sulla scelta di Diomande

Il portoghese ha commentato l'acquisto più caro della storia del, belper strappare al: ". Arrivo senza chiedere nessuno. Arrivo analizzando bene la squadra, essendo assolutamente consapevole di ciò che vorrei che accadesse. Ho voluto sapere molte cose, ma comportandomi come se non sapessi nulla. E in quella situazione,. Dico sempre che non voglio analizzare se sono 120, 80, 40 o 20 (milioni, ndr). Analizzo il profilo del giocatore, cosa può offrire alla mia squadra. Ho detto sì. Poi, 120, 80, 40, non è più il mio genere".