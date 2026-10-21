In un momento non certo facile per il Real Madrid, una delle poche note positive si chiama Kylian Mbappé. Nonostante le recenti critiche per la condotta fuori dalle righe in seguito all'infortunio subìto con la Nazionale, il francese riesce sempre a rispondere a suon di gol. La doppietta nella sfida di domenica sera contro il Siviglia ha consentito al numero 10 dei blancos di toccare le 97 reti totali e questa sera contro il Lipsia potrebbe già arrivare in tripla cifra.

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Mbappé, primo round per i 100 gol: gli "basta" una tripletta

Che Kylian Mbappé sia uno dei pochi eletti è dimostrato dal fatto che in sole due stagioni e mezzo con la maglia della stella francese ha giàcon la maglia del club spagnolo. Ad oggi lo score del numero 10 dei blancos parla di 97 gol e l'occasione per raggiungere lo storico traguardo può arrivare già nella sfida di questa sera contro il, valida per il terzo turno della fase campionato di

Dati i numeri, al classe '98 basterebbe una tripletta. Una missione più che alla portata dell'attaccante francese date le sue impressionanti qualità: c'è riuscito ben sei volte da quando veste la maglia del Real Madrid, l'ultima delle quali contro la Real Sociedad nella seconda giornata di campionato lo scorso agosto. Le sue impressionanti statistiche con il club di Madrid confermano che il suo andamento rispetto ai tempi del PSG non è affatto cambiato. Al contrario.

MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Yan Diomande, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Siviglia FC, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 18 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Nella sua prima annata all'ombra del Santiago Bernabeu, Mbappé ha realizzato 44 reti in 59 partite, 33 delle quali nella Liga grazie alla quali ha vinto la Scarpa d'Oro e il Trofeo Pichichi. Anche la scorsa stagione è iniziata come un turbine: ha trovato il gol in 8 partite di fila eguagliando lo storico record di Cristiano Ronaldo. Alla fine sono state 42 le reti realizzati, di cui 15 in Champions League. Contando, inoltre, che è stato fermo 3 mesi per un infortunio al ginocchio. Anche in questa stagione Mbappé si è ripetuto con 11 reti nelle prime 11 partite. Semplicemente un marziano.