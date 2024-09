Real Madrid, Mbappé si ferma: salta il derby con l'Atletico e non solo...

Il comunicato del club dopo la vittoria con l'Alaves: "A Kylian è stata diagnosticata una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra"

Davide Capano Redattore 25 settembre 2024 (modifica il 25 settembre 2024 | 14:23)

Brutte notizie in casa Real Madrid. Carlo Ancelotti, infatti, dovrà fare a meno per infortunio di Kylian Mbappé nel derby con l'Atletico Madrid di domenica sera. Ma non solo...

La nota del Real Madrid — "In seguito agli esami effettuati oggi dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Kylian Mbappé - si legge in un comunicato ufficiale -, gli è stata diagnosticata una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. In attesa di evoluzione".

Kylian Mbappé in azione con la maglia del Real Madrid (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il numero 9 madridista, stando alle prime voci, dovrebbe stare fermo ai box per circa tre settimane. Mbappé, quindi, salterà la gara di Champions League sul campo del Lille e il match di Liga col Villarreal in casa.

Quando rientra? — Il Real Madrid, molto probabilmente, riavrà Kylian a disposizione soltanto dopo la sosta per le Nazionali. Il 26 ottobre, al Santiago Bernabéu, è in programma il Clásico col Barcellona e il francese farà di tutto per esserci.

Quanti gol ha fatto Mbappé con la nuova maglia? — Ieri sera, contro l'Alaves, Mbappé aveva segnato la seconda rete nel successo per 3-2 sulla squadra basca allenata da Luis García Plaza.

Da quando è arrivato a Madrid, l'attaccante ex Psg ha realizzato 7 gol in 6 match tra Supercoppa Europea, campionato e Champions League.