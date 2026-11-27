A Valdebebas la striscia di dieci vittorie consecutive tra campionato ed Europa ha restituito al Real Madrid certezze tecniche e continuità di risultati, consolidando il primato a punteggio pieno in Champions League e tenendo i Blancos a tre punti dal Barcellona in Liga. Eppure, proprio nel momento in cui i meccanismi collettivi sembrano girare a pieno regime, Mourinho ha parlato della gestione interna dello spogliatoio. Nonostante i segnali positivi arrivati da Vinicius, tornato al gol contro il PSV dopo un digiuno di undici partite, l'allenatore portoghese ha chiarito che nessun nome può considerarsi intoccabile. Con un messaggio rivolto a tutta la rosa, lo Special One ha ribadito un principio cardine della sua guida tecnica: le ambizioni individuali restano sempre subordinate al rendimento complessivo della squadra.

Mourinho su Vinicius

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Il messaggio alle stelle del Real Madrid

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Alaves,ha analizzato la crescita delle prestazioni di, distinguendo però il percorso di recupero sul piano tecnico-tattico e la certezza di un posto da titolare: "è migliorato. La cosa più difficile è essere parte integrante del gruppo, a prescindere dalle proprie prestazioni. Ha chiesto il sostegno dei compagni quando è stato criticato da voi e dai tifosi. I suoi compagni l'hanno aiutato a ripartire. Vuole essere d'aiuto, ma già a questo livello dà il suo contributo.".Il discorso si è poi allargato all'intero reparto offensivo e alla gestione dei grandi nomi presenti nell'organico madridista, con un avvertimento a tutte le stelle della rosa: ". Se un giorno si ritrovano in panchina e non gli va bene, è un problema loro. Il gruppo ha un obiettivo che ha la precedenza su quelli dei singoli, lo sanno bene anche loro e sono d'accordo. Il resto è secondario".