Il Real Madrid giunge alla scrittura di un capitolo fondamentale con il match contro il Villarreal del 10 ottobre con 15 punti dopo sette giornate, 18 gol segnati e la necessità di ritrovare l’equilibrio perduto dopo il ko nel derby con l’Atlético. Il Villarreal, invece, è in crescita dopo due vittorie consecutive per 3-1 contro Málaga e Levante. La questione primordiale parte da un quesito: chi riuscirà a mantenere la costanza nel controllo tattico durante il match?

Il Real e la ricerca dell’ampiezza

dovrebbe partire dal 4-2-3-1, condavanti alla difesa ealle spalle di Mbappé. Il sistema tattico può divenire un’arma a doppio taglio rapidamente in fase offensiva:e il centrocampo prova a occupare più zone contemporaneamente.

La presenza di Mbappé rivoluziona il modus operandi in cui il Real attacca la profondità. Il francese non ha bisogno di molti palloni per diventare pericoloso: il suo movimento alle spalle della linea difensiva costringe i centrali del Villarreal a non accorciare troppo sui trequartisti. Il recupero del francese è una delle notizie più importanti in vista della gara. Il problema del Real, però, potrebbe essere proprio alle spalle del pallone. La squalifica di Huijsen e le condizioni non ottimali del reparto centrale riducono le alternative difensive.

VILLARREAL, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Ayoze Perez del Villarreal CF festeggia il primo gol della sua squadra con i compagni di squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal CF e Levante UD all'Estadio de la Ceramica il 20 settembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Villarreal, possesso e coraggio

La chiave: il duello e le transizioni

diarriva alcon un identikit ben definito: vuole conquistare il possesso palla e non limitarsi a difendere in basso. Il portiereha sottolineato proprio la volontà della squadra di controllare il gioco e di governare la partita. Ed è da qui che può nascere la partita. Si impegneranno a partire dal basso per mirare al pressing madridista e poi attaccare lo spazio alle spalle dei centrocampisti.rappresenta una delle chiavi creative: ricevere tra le linee, girarsi e puntare la difesa può costringere il Real a difendere correndo verso la propria porta. Purtroppo il rischio resta: perdere palla in costruzione contro Vinícius e Mbappé significa concedere al Real la situazione che preferisce.

Più che una partita di possesso contro contropiede, può diventare una sfida sulle transizioni: da un lato, il Real, che si impegna a recuperare il pallone e cerca di verticalizzare il tutto rapidamente; dall’altro, il Villarreal, che vorrebbe spingere gli avversari nella metà campo a loro sfavore.

Due fazioni: la velocità di Mbappé e Vinícius da una parte, dall’altra la capacità di Moleiro e degli esterni della squadra di Pérez di trovare il corridoio centrale. È proprio nei secondi successivi alla perdita del pallone che potrebbe decidersi la partita. Il nodo dolente resta nella difesa del Real. Con Huijsen squalificato e altre assenze, il Villarreal può provare ad attaccare rapidamente la zona centrale e, soprattutto, sfruttare eventuali seconde palle dopo il primo pressing.

I numeri raccontano una squadra ospite ancora vulnerabile: 13 gol segnati e 12 subiti nelle prime sette giornate. È una fotografia perfetta della squadra di Pérez: coraggiosa, ma ancora alla ricerca dell’equilibrio.

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Il verdetto tattico

Il Real Madrid parte avvantaggiato, ma non può permettersi una partita giocata a metà ritmo. Il Villarreal non sembra intenzionato a parcheggiare il pullman davanti a Gulácsi: proverà a giocare con grande determinazione, rendendo il Bernabéu un campo aperto. La domanda che sorge non è quindi soltanto se il Real riuscirà a segnare, ma se riuscirà a controllare ciò che succede quando perde il pallone. Ogni errore o distrazione in transizione potrebbe valere molto di più di novanta minuti di possesso palla.