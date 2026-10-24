Lampard sarebbe "Un candidato perfetto" perché "sa cosa vuole dire giocare Mondiale e Europei"

Francesco Lovino
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Frank Lampard presto CT della nazionale inglese? Stando al pensiero di Harry Redknapp è assolutamente possibile, tenendo conto dell'esperienza e del livello da calciatore raggiunto dallo stesso ex Chelsea. In particolar modo, il 79enne ritiene opportuno che alla conduzione tecnica dell'Inghilterra vada proprio un allenatore inglese. A molti di essi viene negata la possibilità di arrivare in top club.

Lampard diventa il CT della nazionale? Redknapp non ha subbi: "Sarebbe perfetto"

L'assenza di allenatori inglesi nelle grandi della Premier scuote Harry Redknapp, ex tecnico di West Ham e Tottenham, tra le altre. "Il vero problema è che molti allenatori inglesi non abbiano possibilità di mettersi in mostra alla guida delle migliori sei", ha bacchettato il classe 1947. Al di là di Michael Carrick al Manchester United, non sembra ci siano spiragli per tecnici suoi connazionali. Chi vince il campionato tutti gli anni non è inglese. Da qui nasce il monito di Redknapp: dare spazio all'inventiva del nipote Lampard.
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L'ex Chelsea "sarebbe perfetto", assicura spiegandone le ragioni "Ha collezionato cento presenze con gli inglesi e conosce cosa significa giocare un Mondiale o un Europeo". Per l'esattezza, Lampard ha indossato 106 volte la casacca dei Tre Leoni e, in effetti, carisma ed esperienza non gli mancherebbero di certo per guidare l'Inghilterra.

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Frugando nella storia del campionato inglese si può notare come ancora mai nessun allenatore con sangue britannico abbia vissuto la gioia di vincerlo. Lo stesso Redknapp ha sollevato al cielo la FA Cup, rimanendo l'ultimo allenatore inglese ad esservi riuscito. Howe, invece, è l'unico inglese che ha vinto la EFL Cup dal 2004. Ci è riuscito lo scorso anno, allenando il Newcastle. Tuchel vanta un accordo biennale con gli inglesi ed è soltanto il terzo allenatore straniero che guida i Tre Leoni. Prima di lui soltanto Fabio Capello e Sven-Goran Eriksson ricoprirono quest'incarico.

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