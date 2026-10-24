Frank Lampard presto CT della nazionale inglese? Stando al pensiero di Harry Redknapp è assolutamente possibile, tenendo conto dell'esperienza e del livello da calciatore raggiunto dallo stesso ex Chelsea. In particolar modo, il 79enne ritiene opportuno che alla conduzione tecnica dell'Inghilterra vada proprio un allenatore inglese. A molti di essi viene negata la possibilità di arrivare in top club.

Lampard diventa il CT della nazionale? Redknapp non ha subbi: "Sarebbe perfetto"

della Premier scuote Harry, ex tecnico di West Ham e Tottenham, tra le altre. "Il vero problema è che molti allenatori inglesi non abbiano possibilità di mettersi in mostra alla guida delle migliori sei", ha bacchettato il classe 1947. Al di là di Michael Carrick al Manchester United, non sembra ci siano spiragli per tecnici suoi connazionali. Chi vince il campionato tutti gli anni non è inglese. Da qui nasce il monito di Redknapp: dare spazio all'inventiva delLampard.

COVENTRY, INGHILTERRA - 12 OTTOBRE: Frank Lampard, allenatore del Coventry City, festeggia la vittoria durante la partita di Premier League 2026/27 tra Coventry City e Newcastle United alla Coventry Building Society Arena il 12 ottobre 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

L'ex Chelsea "sarebbe perfetto", assicura spiegandone le ragioni "Ha collezionato cento presenze con gli inglesi e conosce cosa significa giocare un Mondiale o un Europeo". Per l'esattezza, Lampard ha indossato 106 volte la casacca dei Tre Leoni e, in effetti, carisma ed esperienza non gli mancherebbero di certo per guidare l'Inghilterra.

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