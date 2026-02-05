Autore di una grande prova in Coppa, il portiere dei baschi risponde alle critiche e alla concorrenza interna nella Nazionale spangola

Vincenzo Di Chio 5 febbraio - 12:00

Álex Remiro ha parlato ieri ai microfoni della stampa spagnola dopo la vittoria della sua squadra a Mendi, contro l’Alavés, nei quarti di finale di Coppa del Rey (2-3). Ha commentato il suo duello con Joan García per un posto da titolare nella nazionale, definendo fastidiosi alcuni commenti su una presunta rivalità con il portiere del Barcellona. Parole forti quelle dell’estremo difensore della Real Sociedad, che ha spiegato come la “rivalità” con García per un posto da titolare nella nazionale spagnola sia solo uno stimolo per migliorare.

Remiro sulle critiche: "So dove posso arrivare" — “Mi dà fastidio quando ci sono commenti dispregiativi, ma so dove sono, so il livello a cui sono arrivato e so dove posso arrivare in futuro. L’ho già detto molte volte: mi concentro su questa stagione per dimostrare che posso andare al Mondiale e giocarmi un posto da titolare. Se verrò chiamato, contribuirò nel ruolo che mi spetterà”, ha aggiunto.

Remiro ha sottolineato quanto sia difficile per Luis de la Fuente convocare i portieri, facendo riferimento a molti colleghi che non hanno ancora ricevuto la loro prima chiamata. Parole al fuoco quelle dell’estremo difensore, che ha ribadito quanto sia motivo d’orgoglio una convocazione e la sua disponibilità a rispondere presente qualunque sia il ruolo che gli verrà affidato.

La pressione mediatica e il "duello" con Joan Garcia — Interrogato su come avesse vissuto il fatto che la partita Real Sociedad-Barcellona fosse presentata come un duello personale tra i due portieri, Remiro ha risposto che anche la sfida precedente contro l’Athletic Bilbao era stata considerata come un confronto diretto con Unai Simón, portiere dell’Athletic e della nazionale spagnola.

“La concorrenza può solo farmi crescere e aiutarmi a superare le paure che la pressione della nazionale può generare. Essere sotto i riflettori è normale, ma bisogna saper gestire l’handicap mediatico e non cadere nelle trappole della stampa”, ha concluso.

Quando gli hanno chiesto del presunto duello con il portiere del Barcellona durante Real Sociedad-Barcellona, Remiro ha ricordato che anche la partita precedente contro l’Athletic Bilbao era stata vista come un confronto diretto con Unai Simón, portiere dell’Athletic e della nazionale spagnola.