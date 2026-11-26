Una parte importante delle risorse sarà destinata proprio a club e federazioni regionali, con aiuti che arriveranno complessivamente a 150 milioni di euro
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La Federazione calcistica spagnola tocca un nuovo record. La RFEF si prepara ad affrontare il 2027 con il bilancio più alto della sua storia: 433 milioni di euro. Una cifra mai raggiunta prima, approvata giovedì dal Consiglio di amministrazione e che dovrà passare al vaglio dell'Assemblea generale il prossimo 16 dicembre. Alla guida c'è Rafael Louzán, che punta a rafforzare ulteriormente il sistema calcistico nazionale. Una parte importante delle risorse sarà destinata proprio a club e federazioni regionali, con aiuti che arriveranno complessivamente a 150 milioni di euro.
Sponsorizzazioni da 119 milioni: così cresce il calcio spagnoloDietro il nuovo record c'è una crescita che la Federazione lega alla stabilità istituzionale, alla gestione dell'ultimo esercizio e ai risultati ottenuti dalle nazionali spagnole. Ma a fare la differenza - scrive Marca - sarà soprattutto il settore commerciale. La RFEF prevede infatti di incassare circa 119 milioni di euro dalle sponsorizzazioni, grazie anche agli accordi raggiunti in vista dei prossimi Mondiali. Un risultato che conferma il peso crescente del marchio federale e la sua capacità di attrarre investimenti. Il nuovo bilancio prevede inoltre un rafforzamento degli aiuti al movimento calcistico: 150 milioni saranno destinati a club e federazioni territoriali, una delle voci centrali del piano economico.
A questi si aggiungeranno 6,5 milioni di euro di stanziamenti straordinari per le federazioni regionali, legati ai risultati sportivi e alla gestione del 2026. Non mancheranno gli investimenti interni. La Federazione ha previsto nuove risorse per modernizzare la propria struttura e migliorare le strutture della sede centrale. L'obiettivo è consolidare la crescita degli ultimi anni e reinvestire nel sistema una parte delle entrate generate. Con 433 milioni a disposizione, la RFEF si prepara così a un anno da primato. Il calcio spagnolo continua a crescere, insomma. E non solo con l'aiuto di Real Madrid e Barcellona. Ora c'è un intero sistema che funziona alla perfezione.
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