Richarlison, niente social al Mondiale: “Non ripeterò gli stessi errori”

Richarlison , attaccante del Tottenham e numero 9 della nazionale brasiliana all'ultima Coppa del Mondo, in una recente intervista rilasciata a France Football ha spiegato che durante lo scorso Mondiale si è ritrovato a dover gestire troppe distrazioni esterne che hanno minato la sua concentrazione in campo.

Richarlison, le ragioni della sua scelta

Il brasiliano ha raccontato di quando nel Mondiale in Qatar, nonostante il suo iconico gol in rovesciata e delle prestazioni di alto livello, l'odio sui social nei suoi confronti lo abbia scosso, portandolo a pensare a questioni extra-calcistiche della sua vita privata che i social hanno amplificato: "Mi sono ritrovato a dover gestire questioni extra-campo che riguardavano la mia vita privata, problemi familiari e storie con ex fidanzate. Tutta quell'attenzione su di me mi ha turbato" ha ricordato l'attaccante.