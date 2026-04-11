Richarlison, attaccante del Tottenham e numero 9 della nazionale brasiliana all'ultima Coppa del Mondo, in una recente intervista rilasciata a France Football ha spiegato che durante lo scorso Mondiale si è ritrovato a dover gestire troppe distrazioni esterne che hanno minato la sua concentrazione in campo.
INTERVISTA
Richarlison, niente social al Mondiale: “Non ripeterò gli stessi errori”
Richarlison, le ragioni della sua scelta—
Il brasiliano ha raccontato di quando nel Mondiale in Qatar, nonostante il suo iconico gol in rovesciata e delle prestazioni di alto livello, l'odio sui social nei suoi confronti lo abbia scosso, portandolo a pensare a questioni extra-calcistiche della sua vita privata che i social hanno amplificato: "Mi sono ritrovato a dover gestire questioni extra-campo che riguardavano la mia vita privata, problemi familiari e storie con ex fidanzate. Tutta quell'attenzione su di me mi ha turbato" ha ricordato l'attaccante.
Da qui, la decisione di provare ad estraniarsi, come consigliato proprio da un suo compagno di nazionale: "Ho visto recentemente un'intervista diCasemiro in cui consigliava ai giocatori più giovani di non guardare i social network durante il Mondiale, ed ha completamente ragione".
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Richarlison sta vivendo una stagione complicata a livello di club, col suo Tottenham che a poche giornate dalla fine si trova al terzultimo posto in Premier League. Conta ad oggi 9 gol e 3 assist in 26 partite, e se vuole ottenere la convocazione dovrà dimostrare il suo valore in questo rush finale portando alla salvezza la sua squadra.
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