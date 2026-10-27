A volte nella vita un calciatore si trova costretto a giocare una partita molto più difficile di quella su un campo di calcio. Ebbene, Juan Roman Riquelme ha dovuto giocare alcuni anni fa una partita che andava ben oltre ogni limite: il rapimento di suo fratello Cristian, da tutti conosciuto come Chanchi. In un'intervista rilasciata lunedì sera al programma " No podemos perder ", il presidente del Boca Juniors ha voluto ricordare quegli attimi di grande paura.

Riquelme ricorda il rapimento di suo fratello Chanchi: la loro conversazione

Boca Juniors, Juan Román Il presidente delJuan Román Riquelme , ha ricordato un momento drammatico della sua vita, quando

suo fratello Cristian, meglio conosciuto come Chanchi, fu rapito

nell'aprile del 2002 e ha rivelato l'intima conversazione che ebbe luogo tra loro dopo quel drammatico momento. All'epoca, Cristian aveva 16 anni e fu rapito a Don Torcuato, dove Román e la sua famiglia erano cresciuti, mentre usciva da casa di un amico. Una volta appresa la notizia, Riquelme si è messo immediatamente in contatto con i rapitori che chiedevano 160.000 dollari per il rilascio.

🚨 ESCALOFRIANTE



El presidente de @BocaJrsOficial Juan Román Riquelme contó cuando, siendo jugador del club, le secuestraron el hermano como forma de extorsionarlo para que acepte ser vendido al Barcelona.

En ese momento el presidente del club era Mauricio Macri, y la Comisión… pic.twitter.com/Btd3fPBJ1g — El Prensero (@El_Prensero) October 27, 2026

La trattativa con i malviventi andò avanti per 4 giorni e alla fine il fratello fu liberato. Il 7 aprile Riquelme tornò in campo con una bandiera per mostrare gratitudine ai fan per il supporto ricevuto: “Grazie a tutti. Riquelme”. Quel giorno fu il protagonista della vittoria per 3-0 del Boca Juniors contro l', siglando il terzo gol. L'attuale presidente degli Xeneizes, ha voluto ricordare quel momento durante un'intervista rilasciata al programma "No podemos perder".

Riquelme, nel corso del programma, ha iniziato rivelando un'intima conversazione avuta con suo fratello in quel periodo: "Non andavo agli allenamenti in quei giorni perché aspettavo che mi chiamassero per sapere quanto dovevo pagare. Quando finalmente mi chiamarono, mi disse: 'Giochi questo fine settimana?' Risposi: 'No, perché dovrei giocare... Volevo solo che ti restituissero i soldi, idiota.' Ma lui mi chiese: 'Gioca, perché pensavo che non ti avrei mai più rivisto ' ".

Román Riquelme, presidente del Boca Juniors. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Riguardo a come ha superato quei giorni e alla sua conversazione con l'allenatore uruguaiano Oscar Tabarez, Román ha rivelato: "Ho dovuto chiedere a Tabarez se potevo giocare quel fine settimana. Gli ho detto che capivo che c'era un compagno di squadra che si era allenato, ma avevano rimandato indietro mio fratello e lui voleva vedermi giocare. Gli ho detto: 'Mi lascerà giocare? Dopo domenica, faccia entrare l'altro ragazzo, ma la prego mi faccia giocare'." Conclude Riquelme.