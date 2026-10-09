L'Apache ha già ricevuto il "Sì" di Roman Riquelme per disputare la partita d'addio alla Bombonera entro la fine dell'anno
Le melodie di Tevez: Carlitos si dà alla musica colombiana...
Le due icone del calcio globale del 21esimo secolo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, potrebbero giocare per la prima volta una partita nella stessa squadra. A provarci è Carlos Tevez, compagno di Nazionale della Pulce e al Manchester United con CR7, con cui sollevò la Champions League nella stagione 2007/08. L'evento non è fine a sé stesso, ma ha un significato speciale: l'addio al calcio dell'Apache.
La pazza ideaPer un ventennio abbiamo visto Messi e Ronaldo calcare gli stadi più prestigiosi del pianeta, sfidarsi in duelli all'ultimo sangue, spartirsi Palloni d'Oro, Scarpe d'Oro, Champions League, titoli di capocannoniere e un'infinità di premi, sia individuali che collettivi. Tuttavia, i due fuoriclasse non hanno mai giocato una partita nella stessa squadra, né ovviamente con i club né per eventi speciali o di beneficenza.
Ben presto, però, potrebbe arrivare il fatidico giorno. Infatti, secondo quanto riporta Infobae, Juan Roman Riquelme, il presidente del Boca Juniors, avrebbe dato il via libera a Carlos Tevez per organizzare una partita d'addio nella cattedrale di Buenos Aires, la Bombonera, entro la fine dell'anno. Si parla del 20 dicembre come data plausibile per un evento che entrerebbe di diritto nella storia del calcio.
Una parata di stelleSeppur l'ex attaccante della Juventus si sia ritirato nel 2022, con l'ultima esperienza proprio al Boca Juniors, non è mai riuscito a organizzare una festa d'addio al calcio. Così, come raccontato al canale streaming argentino OLGA, avrebbe stilato le migliori stelle con cui ha condiviso lo spogliatoio in Inghilterra, Italia e Argentina. Nella lista figurano Buffon e Van der Sar come portieri; Rio Ferdinand, Vidic, Bonucci e Chiellini in difesa; Scholes, Pirlo e Riquelme a centrocampo e, ovviamente, l'attacco formato da Cristiano Ronaldo, Tevez e Messi. L'avversario, in base a ciò che si vocifera in Argentina, dovrebbe essere il Boca del 2023.
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