Le due icone del calcio globale del 21esimo secolo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, potrebbero giocare per la prima volta una partita nella stessa squadra. A provarci è Carlos Tevez, compagno di Nazionale della Pulce e al Manchester United con CR7, con cui sollevò la Champions League nella stagione 2007/08. L'evento non è fine a sé stesso, ma ha un significato speciale: l'addio al calcio dell'Apache.

La pazza idea

Per un ventennio abbiamo vistocalcare gli stadi più prestigiosi del pianeta, sfidarsi in duelli all'ultimo sangue, spartirsi, titoli di capocannoniere e un'infinità di premi, sia individuali che collettivi. Tuttavia, i due fuoriclasse non hanno mai giocato una partita nella stessa squadra, né ovviamente con i club né per eventi speciali o di beneficenza.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 12: I candidati al FIFA Ballon d'Or Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, ​​a sinistra) e Cristiano Ronaldo (Portogallo/Real Madrid) sorridono durante la cerimonia del FIFA Ballon d'Or 2014 al Kongresshaus di Zurigo, in Svizzera, il 12 gennaio 2015. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)

Ben presto, però, potrebbe arrivare il fatidico giorno. Infatti, secondo quanto riporta Infobae, Juan Roman Riquelme, il presidente del Boca Juniors, avrebbe dato il via libera a Carlos Tevez per organizzare una partita d'addio nella cattedrale di Buenos Aires, la Bombonera, entro la fine dell'anno. Si parla del 20 dicembre come data plausibile per un evento che entrerebbe di diritto nella storia del calcio.

🔵🟡🎉 EN BOCA QUIEREN HACERLE LA DESPEDIDA A MESSI QUE “FALLÓ” EN EL MONUMENTAL❗️



👥 Carlos Tevez y Juan Román Riquelme pretenden juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Bombonera 😱



✅ Que jueguen por primera vez en la historia en un mismo equipo.



🎫 Las entradas las… pic.twitter.com/mcrGlt9nRE — Fútbol Analítico (@futbolanal) October 8, 2026

Una parata di stelle

Seppur l'ex attaccante dellasi sia ritirato nel 2022, con l'ultima esperienza proprio al, non è mai riuscito a organizzare una festa d'addio al calcio. Così, come raccontato al canale streaming argentino OLGA, avrebbe stilato le migliori stelle con cui ha condiviso lo spogliatoio in Inghilterra, Italia e Argentina. Nella lista figuranocome portieri;in difesa;a centrocampo e, ovviamente, l'attacco formato da. L'avversario, in base a ciò che si vocifera in Argentina, dovrebbe essere il Boca del 2023.