Viktor Gyokeres torna da avversario ad Alvalade con l'Arsenal e lo stadio lo omaggia con lunghi applausi. L'attaccante ringrazia sui social: "Luogo speciale". Il rispetto tra lo svedese e lo Sporting è una bellissima pagina di sport

Francesco Intorre 8 aprile - 17:13

Ieri sera è andata in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Sporting Lisbona e Arsenal. La partita si è giocata allo stadio José Alvalade di Lisbona ed è terminata 1-0 in favore dei Gunners. Il match è stato segnato anche da un incrocio romantico. A guidare l'attacco dell'Arsenal c'era Viktor Gyokeres, che è tornato a Lisbona in quello che è stato a lungo il suo stadio. Invece di ricevere fischi, come spesso accade agli ex quando tornano da avversari, l'attaccante svedese è stato riempito di applausi dal pubblico portoghese. Questo gesto ha fatto breccia nel cuore di Gyokeres, che oggi ha voluto ringraziare tutti tramite un emozionante post su Instagram.

Il messaggio d'amore sui social — Gyokeres ha infatti pubblicato su Instagram una serie di foto della magica serata vissuta ad Alvalade, scrivendo sotto il post parole al miele: "Sensazione meravigliosa essere tornato in questo luogo speciale con tanti ricordi. Grazie per l'accoglienza". La reazione calorosa del pubblico e, soprattutto, le parole sentite dello svedese confermano il legame indissolubile che c'è tra l'attaccante e l'intero ambiente dello Sporting Lisbona, nonostante ora Gyokeres vesta la maglia dell'Arsenal e lotti per obiettivi diversi. Un affetto che va oltre i colori e le logiche spietate del calcio moderno.

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Esempio di professionalità in campo — Tuttavia, nonostante la forte emozione e i brividi del pre-partita, Gyokeres si è dimostrato un professionista esemplare in campo, non tirandosi mai indietro e trascinando di fatto l'Arsenal a una vittoria pesantissima per 1-0 in trasferta. La qualificazione per le semifinali, ovviamente, è ancora tutta da giocare, e l'appuntamento cruciale è fissato per il match di ritorno a Londra. Lo Sporting proverà in ogni modo a rimontare il risultato sfavorevole, ma con la forte consapevolezza che il profondo rispetto reciproco mostrato tra Viktor Gyokeres e la sua ex tifoseria resterà, a prescindere da chi passerà il turno, una delle pagine più belle e significative di questa edizione della Champions League.