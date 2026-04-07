La nuova idea del tecnico della squadra londinese per migliorare la concentrazione dei suoi uomini.

Federico Iezzi Collaboratore 7 aprile - 16:28

Artetaè noto per i suoi metodi di allenamento strani e particolari all'Arsenal. Oggi, in preparazione della sfida contro lo Sporting in Champions League, ne ha pensata una nuova. I giocatori dell'Arsenal sono stati visti passarsi la palla in cerchio mentre tenevano in mano delle penne.

L'Arsenal di Arteta si allena con delle penne — Un allenamento particolare, quello dei giocatori dei Gunners. Il momento, in casa Arsenal, è di quelli decisivi. Dopo la sconfitta nella Carabao Cup contro il Manchester City e l'eliminazione dalla FA Cup, bisogna tenere alta la concentrazione in vista del finale di campionato e della partita di Champions League. Stasera l'Arsenal gioca la gara di andata dei quarti contro lo Sporting. E Arteta ha deciso di cambiare approccio e metodo di allenamento.

I suoi uomini, divisi in gruppetti di cinque o sei, sono stati visti e filmati mentre si passavano la palla e si muovevano in cerchio. Fin qui, nulla di strano. In uno degli esercizi, però, l'obiettivo era tenere appoggiata sulla testa una palla mentre ci si muoveva e contemporaneamente si doveva tenere in equilibrio su un dito una penna. Una scena insolita, diventata subito virale sui social. L'obiettivo di questo esercizio era stimolare mani e occhi in modo da poter rimanere più e meglio concentrati.

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Arteta e i suoi metodi di allenamento particolari all'Arsenal — Il tecnico dei Gunners non è nuovo a invenzioni del genere. Una volta ha adoperato una lampada durante una discussione con la squadra ed è diventata famosa una seduta di allenamento in cui ha ingaggiato dei borseggiatori per rubare gli effetti personali dei suoi.

Dopo l'allenamento Arteta ha spiegato, rispondendo ai giornalisti, il senso di questa insolita sessione: "Penso che gli allenamenti debbano avere diverse componenti e che queste che devono essere legate ai messaggi che trasmettiamo, così come agli impegni e alle concessioni che ci facciamo a vicenda. Cerco di applicare al massimo tutti questi messaggi e impegni, in quante più situazioni possibili, e l'allenamento era una di queste". Incalzato, poi, sullo specifico uso delle penne ha risposto rimanendo enigmatico: "Quello rimane negli spogliatoi".